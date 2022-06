Japon : une campagne de financement participatif lancée pour préserver la forêt du Totoro de Miyazaki

Ayant inspiré Hayao Miyazaki dans la réalisation du film «Mon voisin Totoro», une forêt japonaise fait l'objet d'une campagne de financement participatif. La ville de Tokorozawa veut l'acquérir afin de la préserver.

Géant velu et rondouillard, Totoro, la créature inventée par Hayao Miyazaki, a fait la renommée du Studio Ghibli. Aujourd'hui, la ville de Tokorozawa veut préserver la forêt qui a inspiré le film «Mon voisin Totoro». Une campagne de financement participatif a été lancée le 21 juin dernier dans ce but.

Retraçant la rencontre et l'amitié de deux petites filles, Satsuki et Mei, avec Totoro, l'esprit de la forêt, «Mon voisin Totoro» est l'un des plus célèbres films du studio Ghibli. A tel point que ce dernier a choisi cette créature, sorte de croisement étrange entre un ours et un chat, pour emblème.

7.000 arbres à préserver

D'après le porte-parole de Tokorozawa, ville située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Tokyo, Miyazaki se serait inspiré d'une forêt bien réelle pour donner vie à l'univers de Totoro. C'est cette zone que la localité souhaite acquérir afin de la transformer en réserve naturelle.

Comptant quelque 7.000 arbres, cette forêt de 3,5 hectares peut être achetée pour 2,6 milliards de yens, soit environ 18,3 millions d'euros. Pour mener le projet à bien, la campagne de financement participatif propose aux fans de faire un don de 25.000 yens (175 euros) chacun, en échange d'un lot de 5 tirages de dessins réalisés par le studio d'animation.

Le porte-parole de Tokorozawa a précisé que seuls 1.000 lots seraient disponibles dans un premier temps. D'autres pourront néanmoins être ajoutés plus tard. Ces dons de particuliers ne permettront de couvrir qu'une petite partie de la somme nécessaire, mais le but de cette campagne est avant tout d'attirer l'attention et de créer un élan de soutien à la préservation de cette forêt. Celle du légendaire Totoro.