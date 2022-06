Julia Roberts et George Clooney : la bande-annonce de «Ticket to Paradise» dévoilée

Universal a dévoilé la bande-annonce officielle de «Ticket to paradise», comédie romantique qui réunit Julia Roberts et George Clooney pour la quatrième fois à l’écran, et prévu en salles en octobre prochain.

Les premières images de leurs retrouvailles. Après «Ocean’s Eleven» en 2001, puis «Ocean’s Twelve», trois ans plus tard et «Money Monster» en 2016, Julia Roberts et George Clooney se retrouvent à l’écran dans «Ticket to paradise». Universal a partagé la bande-annonce de cette comédie romantique et lève le voile sur cette nouvelle collaboration entre les deux stars du cinéma hollywoodien.

Un couple drôlement explosif

A l’écran, leurs retrouvailles s’annoncent explosives. Dans la peau d’un couple divorcé de longue date, le duo s’envole pour Bali afin d’empêcher leur fille de se marier avec un jeune homme fraîchement rencontré. Leur objectif : qu’elle ne ruine pas sa carrière et ne commette pas la même erreur qu'eux.

Pour le meilleur ou pour le pire. Découvrez George Clooney et Julia Roberts dans #TicketToParadise, le 5 octobre au cinéma ! pic.twitter.com/1k5c2b8m2n — Universal Pictures (@UniversalFR) June 29, 2022

Alors que l’ex-couple s’entend comme chien et chat et ne s’épargne rien, ils vont toutefois devoir faire équipe pour contrecarrer les plans de mariage de leur fille. Humour, coups bas et réconciliation en perspective... «Ticket to paradise» s’inscrit, comme en témoigne ces premières images, dans la pure tradition des comédies romantiques. Un genre que connaît bien Julia Roberts et avec lequel elle renoue régulièrement depuis «Pretty Woman», sorti en 1990.

Réalisé par Ol Parker, derrière la caméra de «Mamma Mia 2» en 2018, «Ticket to paradise» sera à l’affiche dès le 5 octobre prochain.