Livres audio : SF, thriller, feel good...5 ouvrages à écouter pendant les vacances

Cet été, nombreux sont ceux qui partiront pour un long trajet ou prendront le temps sur la plage. Et que le volant vous accapare ou que la motivation vous manque pour tourner les pages, le livre audio est la solution idéale pour ne pas passer à côté des meilleurs récits. Voici 5 livres audio à écouter, pour tous les goûts et dans tous les styles.

un roman : «S’adapter», de Clara Dupont-Monod

Lauréat du prix Goncourt des lycéens 2021, le roman poétique «S’adapter», de Clara Dupont-Monod, suit le quotidien d’une famille résidant dans les Cévennes après la naissance d’un enfant handicapé. Celui-ci ne marche pas, ne parle pas, et ne voit pas. L’arrivée de ce nouveau-né est certes bouleversante pour les parents, mais aussi pour la fratrie. C’est d’ailleurs autour de celle-ci que le livre est construit. Et les ressentis de «l'aîné», de la «cadette», et du «dernier», ainsi que le long parcours du combattant des parents, pour trouver une place dans un centre ou encore remplir les dossiers, sont racontés non pas par une, mais plusieurs narratrices, ou pierres. Car oui, ici, ce sont les pierres de la maison, dures, comme la vie, qui prennent la parole pour raconter les scènes dont elles sont témoins. L’écrivaine est assistée par Françoise Gillard, issue du Conservatoire Royal de Bruxelles et sociétaire de la Comédie-Française. Sa voix claire et douce sublime cette histoire qui met en lumière la force des liens fraternels et l’incroyable capacité qu'a l’être humain de s'adapter.

«S’adapter», Clara Dupont-Monod, Audiolib, 19€95.

un thriller : «Les Soeurs de Montmorts», de Jérôme Loubry

Impossible de ne pas rester alerte en écoutant «Les Sœurs de Montmorts», de Jérôme Loubry, qui parvient à manipuler avec habileté le lecteur et à le tenir en haleine jusqu’aux dernières lignes. Prix Audiolib 2022, ce thriller psychologique plonge le lecteur dans une intrigue pour le moins déstabilisante. Celle-ci se situe à Montmorts, le diminutif de la «Montagne des Morts», un village isolé et privé desservi par une unique route, où un nouveau chef de la police vient d'être muté, Julien Perrault. Une fois sur place, il découvre, contre toute attente, que l’endroit est très propre, moderne, et extrêmement sécurisé. Peu de temps après son arrivée, le maire lui demande d’enquêter sur la disparition de sa fille, retrouvée morte il y a 10 ans en bas de la montagne où, jadis, les sorcières étaient sacrifiées. Au fil de ses investigations, il sera amené à combattre les vieux démons qui hantent encore les habitants de ce village. La lecture a été confiée à l’acteur Slimane Yefsah, dont la voix colle parfaitement à l’atmosphère de ce roman prenant.

«Les Soeurs de Montmorts», Jérôme Loubry, Audiolib, 21,45€.

Une romance : «COLIN - LA CHRONIQUE DES BRIDGERTON», DE JULIA QUINN

Les fans de la série «La chronique des Bridgerton» attendent avec impatience la saison 3, qui sera axée sur l’histoire d’amour de Colin Bridgerton, troisième enfant de Lord Edmund et Lady Violet Bridgerton, et Penelope Featherington, qui aime en secret le jeune homme. Alors pourquoi ne pas profiter de ces longues heures de trajet pour prendre de l’avance ? Dans la saga littéraire de Julia Quinn, Colin et Pénélope sont au centre du tome 4, et non pas 3, les producteurs ayant pris de la distance avec l'œuvre littéraire. «À trente-trois ans, Colin Bridgerton demeure un cœur à prendre. N'est-ce pas un défi exaltant pour les débutantes de cette saison ?», persifle la mystérieuse lady Whistledown dans sa chronique mondaine. Cet ouvrage plein de surprises lu par Clotilde Seille touchera au cœur les amoureux d'histoires d'amour tourmentées au temps de la Régence.

«Colin - La chronique des Bridgerton 4», de Julia Quinn, Ecoutez lire – Gallimard, 19,99€.

Une biographie : «Enfant de salaud», de Sorj Chalandon

Dans «Enfant de salaud», Sorj Chalandon lève le voile sur le sombre passé de son père, décédé en 2014, qui, toute sa vie, lui a caché ses agissements sous l’occupation. Cet homme qu’il considérait comme un héros, un combattant, un résistant, jusqu’à ce que de la bouche de son grand-père sorte la vérité. «Ton père portait un uniforme allemand», lui a-t-il lancé. Des années plus tard, en 1987, s’ouvre le procès de Klaus Barbie. Sorj Chalandon, qui a couvert cet évènement historique en tant que journaliste, joue alors avec les temporalités. Il raconte qu’au même moment, il apprend que le dossier judiciaire de son père, sommeille aux archives départementales du Nord. En l’épluchant, il découvre que son père a enfilé cinq uniformes en quatre ans, pour s’inventer à chaque fois un nouveau personnage. Au fil des pages, la petite histoire s’entremêle alors avec la grande, et deux figurent du mal se font face. Ce récit bouleversant et courageux, lu par Féodor Atkine, a été récompensé par le Prix du public du Livre audio francophone adulte 2022.

«Enfant de salaud», Sorj Chalandon , Audible, 19,99€ ou gratuit avec l'offre d'essai d'abonnement.

une saga de SF : «le cycle de Dune», de Frank herbert

Dans les classiques de la science-fiction d'après-guerre, il y a les cycles d'Isaac Asimov, et il y a le cycle de «Dune», signé Frank Herbert. Véritable chef d'oeuvre, il traite aussi bien de la psychanalyse que des questions environnementales, de géopolitique ou de croyances religieuses. Le premier tome du cycle, paru en 1965, a été brillamment adapté au cinéma par Denis Villeneuve l'année dernière. Une version qui n'a, malgré toutes ses qualités, pas pu rendre compte de la richesse de l'univers crée par l'auteur américain. On y suit le parcours en forme d'apprentissage du jeune Paul Atréides, héritier de son clan et de la planète Dune, convoitée par toutes les puissances de la galaxie pour être le seul astre connu à contenir la fameuse Epice, qui sert aussi bien à doper les capacités humaines qu'à faciliter les voyages interstellaires.

Une planète aux multiples menaces, des vers des sable géants au peuple autochtone, les Fremen, dont les motivations sont floues vis-a-vis des colons. Pour se replonger ou découvrir cet univers passionnant, le livre audio est une solution qui pourrait bien occuper tout votre été, surtout si vous envisagez de connaitre l'ensemble du cycle, à savoir un total de 8 tomes et des heures d'écoute. De quoi, par ailleurs, se mettre à jour avant la sortie de la série «Dune : The Sisterhood», conçue là aussi par Denis Villeneuve pour Warner TV, prévue pour 2023 et qui se penchera sur l'ordre féminin des Bene Gesserit, dont fait partie la mère du héros Paul Atréïdes.

«Cycle de Dune», Frank Herbert, Lizzie, de 19 à 31€.