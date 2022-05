La Chronique des Bridgerton : on connaît le couple phare de la saison 3

Le suspense est levé. Après Daphné et Anthony, c’est Colin qui sera au centre de saison 3 de la série à succès «La Chronique des Bridgerton».

L’intrigue sera axée sur l’histoire d’amour de Colin Bridgerton (Luke Newton), troisième enfant et troisième fils de Lord Edmund et Lady Violet Bridgerton, et Penelope Featherington, jouée par Nicola Coughlan, qui aime en secret le jeune homme. Et ce couple est une surprise.

Jusqu’à présent, l’ordre des romans de Julia Quinn était respecté, avec les aventures de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et Simon Bassett, le duc d'Hastings (Regé-Page Jean), puis celles de Anthony Bridgerton (Jonathon Bailey) et Kate Sharma (Simone Ashley).

Une rupture avec l'ordre de la saga littéraire

Logiquement, le troisième chapitre, actuellement en cours de préparation, devait être consacré à Benedict Bridgerton, et non à Colin, héros du quatrième tome.

Mais les producteurs ont manifestement décidé de prendre de la distance avec l'oeuvre littéraire. Pour l’heure, on ignore si l’histoire de Benedict sera mixée à celle de son petit frère, ou si sa vie sentimentale sera au cœur de la saison 4.

Autres changements : cette nouvelle saison sera sous la direction de Jess Brownell et non plus de Chris Van Dusen. Quant à l'actrice Ruby Sokes, alias Francesca Bridgerton, sixième enfant de la fratrie Bridgerton, elle sera remplacée par Hannah Dodd.