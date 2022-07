«Thor Love and Thunder» : voici ce qu'on a pensé du dernier volet de la franchise Marvel

Cinq ans après avoir dirigé «Thor Ragnarok», Taika Waititi revient aux manettes, comme scénariste et réalisateur, de «Thor : Love and Thunder», présent dans les salles le 13 juillet. S’appuyant sur un casting 5 étoiles magnifiant un univers sombre, son œuvre réussie mêle humour, rebondissements, adrénaline et scènes d’actions musclées.

Une recette qui fonctionne et un lot de nouveautés savamment distillé. Après avoir réalisé le volet précédent, Taika Waititi reste fidèle aux fondamentaux de la série en usant avec malice d’un humour qui ravira tous les membres de la famille. Malgré des univers très distincts, tous les personnages apportent une plus-value au récit.

Véritable marque de fabrique de la superproduction hollywoodienne, les multiples scènes de combat sont variées et impressionnantes, permettant de mettre en valeur un univers grandiose. Très lumineux dans la réalisation, comme pour rendre hommage au dieu du Tonnerre, ce film fait aussi une grande place à la romance, avec le retour du docteur Jane Foster, absente lors du dernier volet sorti en 2017.

Un casting 5 étoiles

Au-delà de l’apparition remarquée et toujours plaisante des Gardiens de la Galaxie, «Thor Love and Thunder» fait la part belle à deux nouveaux personnages et remet au premier plan le docteur Jane Foster. Dans le rôle du méchant, Christian Bale livre une prestation bluffante grimé en Gorr, le boucher des dieux. Méconnaissable, ce dernier donne une dimension horrifique à son personnage torturé en quête de vengeance. Le côté très sombre du boucher des dieux contraste parfaitement avec l’univers ultra-lumineux du film.

Absente du troisième volet de la saga «Thor», Nathalie Portman fait son retour dans la peau d’une Jane Foster attendrissante et résiliente malgré une maladie. Capable de devenir Mighty Thor et de manier le célèbre marteau Mjöllnir, son personnage à double facette permet de contempler la palette technique de son jeu. A noter également la transformation physique de l’actrice américaine pour ce rôle, mettant en avant une musculature développée par des mois d’entrainements intensifs.

Ultime star faisant son apparition dans l’univers de Thor : Russell Crowe joue le dieu suprême Zeus. Si son personnage est beaucoup moins présent que les deux autres précédemment cités, son apparition à un tournant du récit est néanmoins primordial.

Alors que le dénouement peut paraître simpliste, le choix d’une fin ouverte fait par Taïka Waititi laisse présager d’une éventuelle suite. La véritable question étant de savoir si cette dernière intègrera l’acteur emblématique du dieu du Tonnerre. En effet, Chris Hemsworth a laissé planer le doute à ce sujet ces derniers semaines puisque «Thor Love and Thunder» est le dernier projet engageant contractuellement l’acteur australien et le studio Marvel.