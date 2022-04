Chris Hemsworth : l’appli fitness de la star de Thor rachetée 267 millions de dollars par le frère de Jeff Bezos

La société de capital-investissement HighPost, fondée par David Moross et le frère du milliardaire Amazon Jeff Bezos, Mark Bezos, a acquis Centr, l'application de santé et de fitness de la star de Thor, Chris Hemsworth, contre la somme de 267 millions de dollars (soit l’équivalent de 242 millions d’euros environ).

L’acteur australien de 38 ans semble avoir fait une excellente affaire, puisque Bloomberg, qui rapporte l'information ce vendredi, estime que Centr valait 200 millions de dollars (181 millions d’euros environ).

De quoi fait monter d'un bond le capital de la star qui, selon Man of Many, était déjà l'année dernière à la tête d'une fortune estimée à environ 130 millions de dollars (118 millions d'euros).

L’acteur, qui vit dans un somptueux manoir d’une valeur 30 millions de dollars à Byron Bay avec sa famille rapporte le Daily Mail, serait très courtisé par les marques, et aurait par ailleurs signé des contrats à sept chiffres avec TAG Heuer et Hugo Boss.

Dans une déclaration partagée avec Daily Mail Australia en janvier, Chris avait déclaré qu'il voulait aider les autres à vivre «en meilleure santé» grâce à Centr. «C'est l'équipe qui m'aide à vivre comme je veux vivre et à être le meilleur possible», avait-il dit.

La plate-forme permet à l’utilisateur d'adapter son plan d'entraînement et d’en confier la responsabilité à l'un de ses entraîneurs personnels. Les utilisateurs payent une redevance mensuelle et peuvent choisir différents modes d'entraînement adaptés en fonction de l'intensité souhaitée, du temps disponible ou de l'équipement dont ils disposent. Pendant les confinements de la pandémie, la plate-forme a explosé son nombre d'utilisateurs.

«Avec Centr, je peux partager cela avec des gens du monde entier. Et maintenant, nous partageons cela pour toute une vie. Il s'agit de vivre en meilleure santé et plus heureux à long terme», avait continué de vanter celui qui est connu pour son physique avantageux et dont l'impressionnante musculture est particulièrement mise en avant dans la franchise à succès Marvel Thor et Extraction de Netflix.