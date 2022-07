Festival : Beauregard, un immanquable du mois de juillet

Inaugurée ce mercredi 6 avec un concert de Muse, l'édition 2022 du festival Beauregard se tiendra jusqu’au dimanche 10 juillet. Voici plusieurs bonnes raisons de s’y rendre.

Qui dit festival dit concerts. Côté programmation, les festivités de Beauregard, dont l'édition 2022 a débuté ce mercredi, ont commencé par une soirée rock, inaugurée par Last Train et parachevée par le groupe iconique Muse. Jeudi 7 juillet, on retrouvera notamment Clara Luciani, Laylow, DJ Snake ou encore un show «hautement inflammable du duo électro Dirtyphonics». Le vendredi, ce sont Liam Gallagher, Jungle, Vianney ou encore Dinos et Rival Sons qui viendront faire danser les festivals.

Les festivités se poursuivront ce week-end avec Orelsan, Juliette Armanet, Fishbach, Metronomy, Josman ou encore Goat Girl le samedi. Le dimanche, PNL, Feu Chatterton !, Oscar Wolf, -M- ou encore Martin Solveig et Other Lives viendront clôturer ces cinq jours de festival.

Au-delà de la programmation, Beauregard se distingue par sa localisation. Niché en plein cœur de la Normandie, au sein du parc du château de Beauregard, le cadre est idyllique. Les festivaliers pourront se régaler dans les différents food-trucks ou encore faire un tour de grande roue, afin d’observer les environs !

Bonne nouvelle pour la planète : la voie verte permet de venir à vélo depuis Caen en 15 minutes environ. Autre bonne nouvelle : l’entrée est gratuite pour les - de 12 ans.