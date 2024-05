Rouen : il se plaint de bourdonnements, les médecins découvrent une araignée dans son oreille

Le 3 avril dernier, un habitant de Rouen (Seine-Maritime) s'est rendu chez le médecin car, depuis deux jours, il se plaignait d'une étrange sensation dans l'oreille gauche. L'homme a alors découvert, avec stupeur, qu'une araignée s'y était installée.

Une mésaventure incroyable. Christophe, un habitant de Rouen qui se plaignait d'une douleur à l'oreille et d'un bourdonnement, à découvert chez le médecin qu'une araignée s'était logée près de son tympan.

L'histoire commence alors qu'il était en congé au moment des fêtes de Pâques. Christophe avait eu du mal à dormir car il avait «une étrange sensation dans l'oreille gauche», a-t-il expliqué au site Paris- Normandie.

« Toute la journée, j'ai eu envie de me gratter l'intérieur de l'oreille. J'entendais comme un bruit, entre le bourdonnement et le frottement, a-t-il poursuivi. Son épouse a donc décidé de l'envoyer chez le médecin. La professionnelle de santé qui l'a reçu a cru apercevoir deux pattes dans l'oreille et l’a alors redirigé vers un oto-rhino-laryngologiste (ORL).

Une araignée difficile à déloger

Le patient a donc appelé son ORL habituel, qui n'a pu lui proposer un rendez-vous qu'en septembre prochain. Face à l'urgence de la situation, Christophe s'est rendu au CHU de Rouen. «Le monsieur à l'accueil enregistre mon cas et me dit qu'il n'a jamais vu ça !», a-t-il relaté.

Ce sont deux internes du service ORL qui se sont occupés de lui. L'un d'eux, Pierre-Antoine Miguel, a confirmé aux médias sa stupeur face au cas rarissime. «En trois ans d'internat, c'est ma première araignée» a-t-il déclaré.

L'hôte indésirable s’est avéré difficile à déloger. Les médecins ont d'abord tenté de retirer l'araignée à l'aide d'une pince mais cette dernière était toujours vivante. Ils ont ensuite essayé de l'aspirer sans parvenir à l'extraire. C'est finalement à l'aide d'un bain d'eau oxygéné dans l'oreille qu'ils ont pu retirer l'araignée.

«Je n’ai jamais été effrayé par les petites araignées mais c’est vrai qu’aujourd’hui, je les regarde différemment», a conclu Christophe, qui ne garde aucune séquelle physique du passage de l'araignée dans son conduit auditif.