Les Vieilles Charrues fêtent leurs 30 ans en grande pompe

Pour leur 30ème anniversaire, les Vieilles Charrues reviennent à leur jauge habituelle de 70.000 entrées par jour, après deux années perturbées par la pandémie. Une édition à la programmation particulièrement prestigieuse.

C’est l’heure de souffler les bougies pour les Vieilles Charrues. Du 14 au 17 juillet, le festival fêtera ses 30 ans avec d'impressionnantes têtes d'affiche. Les festivités se dérouleront sur la plaine de Kerampuilh, à Carhaix (Finistère), avec un thème «back to the 90's», un clin d'oeil à ses origines, détaille l’AFP.

De nombreux genres musicaux seront présents. Côté pop et chanson, les festivaliers pourront écouter Clara Luciani, Angèle, Stromae, -M-, Vianney, Juliette Armanet, Aloïse Sauvage, Mansfield.TYA, Vendredi sur mer ou encore le jeune groupe pop rennais La Battue. Les Têtes Raides et Midnight Oil remplacent Maxime Le Forestier et Queens of the Stone Age, qui ont dû annuler leur venue. La scène électronique sera représentée par Vitalic, Contrefaçon, Thylacine, DJ Snake, Bob Sinclar B2b Pedro Winter ou encore Meute et NTO.

Le rap ne sera pas en reste, puisque Orelsan, Laeti, Lujipeka, Rilès et Ninho sont programmés. Enfin, côté rock, les Irlandais Fontaines D.C., sacrés «meilleur groupe au monde» par le magazine britannique New Musical Express, ainsi que Matmatah, Lulu Van Trapp, Feu! Chatterton ou Izïa seront présents. «On est très fiers de fêter nos 30 ans avec toujours autant de têtes d'affiche et de nouveaux talents. Ça nous amuse toujours de voir sur les affiches les noms d'artistes de renom faire Berlin, Londres, Milan et ... Carhaix qu'on sait maintenant situer sur la carte», s'est félicité auprès de l'AFP Jérôme Tréhorel, le directeur général du festival.

Enfin, une nouveauté aura lieu cette année. En effet, 400 drones s'élèveront dans le ciel chaque soir aux alentours de minuit pour une chorégraphie assortie de jeux de lumière et d'une bande sonore, afin de célébrer les 30 ans du festival, ont précisé les organisateurs. Annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, le festival s'était tenu l'été dernier sous une forme restreinte, avec une jauge maximum de 5.000 personnes pour chacune des dix soirées organisées.