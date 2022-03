Festivals 2022 : toutes les programmations et dates en France

Alors que le printemps approche et que les restrictions liées au Covid-19 s’allègent, de nombreux festivals ont d’ores et déjà commencé à annoncer leurs programmations. Panorama français.

Acoustic

Où ? Le Poiré-sur-Vie (85)

Quand ? 18 au 20 mars 2022

Qui ? Keziah Jones, Alain Souchon, Hugo Barriol, Gaetan Roussel, Daniel Cocherty, Charlie Cunningham, Morcheeba.

We Love Green

Où ? Paris (75)

Quand ? 2 au 5 juin 2022

Qui ? Massive Attack, Gorillaz, Moderat, Phoenix, Laylow, SCH, Mac Demarco, PNL, Angele, Disclosure, Amaarae, Arlo Parks, Bicep, Charlotte de Witte, Chet Faker, Girl in red, Juliette Armanet, Lous & The Yakuza, Myd , Tale of Us…

Levitation Festival

Où ? Angers (49)

Quand ? 3 au 5 juin 2022

Qui ? Brian Jonestown Massacre, Kim Gordon (Sonic Youth), Kevin Morby, You Said Strange, Kikagaku Moyo, Pond, Death Valley Girls, Frankie & The Witch Fingers, Lumer, Automatic, Unschooling, Sweeping Promises, Ghost…

Art Rock

Où ? Saint-Brieuc (22)

Quand ? 3 au 5 juin 2022

Qui ? Phoenix, Clara Luciani, Gael Faye, Jane Birkin, November Ultra, The Liminanas, Sopico, Gwendoline, Faune, Katy J Pearson, Gargantua, Kevin Lucbert, Asa, French 79, James BKS, Ibeyi, S+C+A+R+R+, Kim Gordon, Peter Doherty & Frederic Lo, Agav, Les filles & Christopher, Yan Wagner, Josman, Mattiel, Guadal Tejaz, Annael, Eloi…

Magnifique Society

Où ? Reims (51)

Quand ? 24 au 26 juin

Qui ? Black Eyed Peas, Black Pumas, Clara Luciani, Courtney Barnett, Herbie Hancock, Juliette Armanet, Little Simz, PNL, The Smile…

Solidays

Où ? Paris-Longchamp (75)

Quand ? 24 au 26 juin 2022

Qui ? Gargantua, PLK, Ckay, Skip The Use, Mezerg, The Murder Capital, Black Eyed Peas, Structures, Rone, Suzane, Oboy, Marc Rebillet, Niska, Orelsan, Polo & Pan, Pongo, Feu!Chatterton, Boris Brejcha, Yseult, Meute, Eddy de Pretto, Victor Solf, Black Pumas, Sopico, Justice DJ Set, Damso, M, Emma Peters, Riles…

Eurockéennes de Belfort

Où ? Belfort (90)

Quand ? 30 juin au 3 juillet 2022

Qui ? Muse, Stromae, Nick Cave & the Bad Seeds, Simple Minds, Foals, Diplo, Paul Kalkbrenner, Clara Luciani, SCH, Bob Sinclar B2B Pedro Winter, H.E.R., Izia, Kaaris & Kalash Crimienl, Black Pumas, Feu! Chatterton, Marc Rebillet, Bicep, Meute, Suicidal Tendencies, Big Thief, Girl in Red, Last Train, Amyl & The Sniffers, Ascendant Vierge, Declan Mc Kenna, Frustration, Paloma Colombe, Squid, Wet Leg, Wu-Lu…

Beauregard

Où ? Parc du Château de Beauregard, Hérouville-Saint-Clair (14)

Quand ? 6 au 10 juillet 2022

Qui ? Muse, Last Train, Clara Luciani, DJ Snake, Laylow, Madness, Dirtyphonics Liive, Jungle, Liam Gallagher, Franck Carter & The Rattlesnakes, Ninho, Juliette Armanet, Metronomy, Orelsan, Skunk Anansie, Vitalic, M, Martin Solveig, PNL, Sum 41, Izïa, Fishbach, General Elektriks, Other Lives…

Francofolies de La Rochelle

Où ? La Rochelle (17)

Quand ? 13 au 17 juillet 2022

Qui ? Angèle, Clara Luciani, SCH, Booba, Calogero, Mika, Juliette Armanet, Orelsan, Asaf Avidan, Roméo Elvis, Last Train, Malik Djoudi, Meskerem Mees, Zaho de Sagazan, Coline Rio, Fishbach, Barbara Pravi, Bobbie, Emma Peters, Poupie, Pierre Lapointe, PPJ, Marie-Flore, Château Forte, Pauline Croze, Bernard Lavilliers, Gwendoline, Ez3kiel, Patrick Fiori, Sopico, Ours, Kalika, Terrenoire, Lonny, Romane, Lisa Portelli, Florent Marchet…

MIDI Festival

Où ? Hyères (83)

Quand ? 22 au 24 juillet 2022

Qui ? Fishbach, Faux Real, Ottis Cœur, Squid, Jacques, Alewya, Sad Night Dynamite, Wesley Joseph, Ethan P. Flynn, Gwendoline, Carlos Loverboy…

Rock en Seine

Où ? Parc de Saint-Cloud (92)

Quand ? Du 25 au 30 août 2022

Qui ? Rage Against The Machine, Arctic Monkeys, Nick Cave and the Bad Seeds, Stromae, Tame Impala, Kraftwerk, The Blaze, Jamie XX, FKJ, La Femme, James Blake, Run the Jewels, Parcels, Idles, Soulwax, Yungblud, Izia, Frank Carter & the Rattlesnakes, Vendredi sur Mer, Lala&Ce, November Ultra, Inhaler, Fontaines D.C, Malik Djoudi, The Liminanas, Los Bitchos…