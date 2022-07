Comic-Con de San Diego : Game of Thrones, Seigneur des Anneaux...Les séries dérivées présentées au public

La grande fête du Comic-Con est de retour cette semaine à San Diego, où les séries dérivées de «Game of Thrones» et du «Seigneur des Anneaux» seront présentées à des milliers de fans costumés.

Le comic-con est de retour cette semaine, à San Diego (USA). «Je pense que ça ressemblera au Comic-Con de 2019», a affirmé David Glanzer, le responsable de la communication du festival, à l’AFP. Seule différence avec la précédente édition : les visiteurs devront ajouter un masque sanitaire à leur déguisement.

Cette année, le rendez-vous s'ouvre avec «Donjons & Dragons : L'Honneur des Voleurs», un film Paramount alignant Chris Pine, Hugh Grant et la star de la série «Bridgerton», Regé-Jean Page.

Disney et sa kyrielle de super-héros Marvel seront aussi de la partie pour cette célébration annuelle de la pop culture.

Deux séries concurrentes pour la rentrée

Mais ce sont deux séries qui devraient faire sensation à San Diego. La première, «Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir» d'Amazon Prime, est un ambitieux projet se déroulant dans l'univers créé par J.R.R. Tolkien, bien avant les événements décrits par Peter Jackson dans sa trilogie. La série - prévue pour cinq saisons et dont la première sera diffusée à partir du 2 septembre - aurait coûté plus d'un milliard de dollars.

Le Comic-Con verra donc aussi débarquer les dragons avec «House of the Dragon», première série dérivée du succès planétaire «Game of Thrones», qui sort à compter du 21 août sur HBO. Le créateur de cet univers, George R.R. Martin, a réfuté toute idée de rivalité entre les deux séries fantastiques. «Je veux que les deux séries rencontrent un public averti et leur donnent un grand moment de télévision», a-t-il écrit sur son blog.

Enfin, le festival californien fera ses adieux à la fameuse série AMC «The Walking Dead», dont les derniers épisodes seront prochainement diffusés, mais marquera aussi le lancement d'une série dérivée, «Tales of the Walking Dead».