Charlie Winston et Vianney sortent un titre en duo

Charlie Winston dévoile un nouvel extrait de son album à venir, «As I Am», en duo avec Vianney. L’album sortira à la rentrée.

«Shifting Paradigm». Voici le titre du nouvel extrait d’«As I Am», cinquième album studio de Charlie Winston prévu pour la rentrée. Accompagné de Vianney, qui a également réalisé l’album, l’artiste a dévoilé le clip «associé !» On y voit les deux artistes guitares à la main, déambuler en Suisse. Les sonorités naviguent entre «pop et folk, entre la solennité d’un piano et la touche funky d’une guitare, rythmé de titres solaires et poignants».

«C'est la dernière chanson que Vianney et moi avons enregistrée en studio. Je n'aurais jamais imaginé ça en duo mais c'était exactement le genre de chanson que j'aurais espéré chanter avec lui. Simple, honnête, humble et sans prétentions ; tout comme la relation que nous avons construite en travaillant ensemble», a déclaré Charlie Winston à propos de ce nouveau titre.

Il en a profité pour commenter le clip vidéo : «Il était difficile de nous mettre tous les deux au même endroit en même temps. Cependant, finalement, un jour de la semaine dernière, nous étions tous les deux en Suisse. Je l'ai rencontré lors d'un festival et avec deux heures de libre, nous avons trouvé cet espace tranquille à proximité et avons filmé ces images.»

«J’avais besoin de voir les choses sous un autre angle»

Évoquant la notion de «changement de paradigme», il détaille : «Un paradigme est une façon de voir quelque chose ; la lentille à travers laquelle nous voyons. Un déplacement est un mouvement d'un endroit à un autre. Ainsi, un changement de paradigme consiste à déplacer son point de vue sur quelque chose. Autrement dit, changer sa compréhension.J'ai écrit cette chanson à un moment de ma vie où je savais que j'avais besoin de voir les choses sous un autre angle. Les anciennes façons de penser ne fonctionnaient plus pour moi.»

Il a enfin décrit le contenu des paroles, et le choix de la langue : «Comme le disent les paroles, je savais qu'il y aurait "un push and pull" pour voir certaines choses différemment. Abandonner les vieilles croyances n'est pas facile à faire. Alors, il faut ‘s'arrêter, prendre un peu de temps, ralentir, regarder ce que l'on a’. Vianney est un chanteur français, mais sur cette chanson il chante en anglais. Peu de gens l'ont entendu ou s'attendent à ce qu'il chante en anglais. Voilà… un changement de paradigme.»