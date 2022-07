Black Panther 2 : Plus de 170 millions de vues pour la bande-annonce

Dévoilée sur les réseaux le dimanche 24 juillet, la bande-annonce de «Black Panther Wakanda forever» a affolé la toile. Le premier trailer de ce second volet a enregistré plus de 170 millions de vues en une journée. Le film dont le tournage a débuté en novembre dernier sortira en France le 9 novembre prochain.

L'attente est forte. Après l’immense succès de Black panther 1, sorti en 2018 et notamment porté par l’acteur Chadwick Boseman, décédé en 2020 des suites d’un cancer à l’âge de 43 ans, le premier trailer de Black Panthers 2 a suscité un véritable engouement sur les réseaux sociaux.

Les premières images du film ont été vues 172 millions de fois en vingt-quatre heures, selon une source proche de Marvel Studios qui a confirmé ces chiffres à Variety. Une belle performance qui permet à ce premier teaser de s’inscrire ainsi dans le top 10 des meilleurs démarrages d’une bande-annonce Marvel, derrière notamment «Spider-Man : No Way Home», plus gros succès pour une bande-annonce Marvel ou encore «Avengers : Endgame», rapporte le magazine américain. Il faut dire que quatre ans après la sortie du premier volet, cette suite est particulièrement attendue.

Une bande-annonce en forme d'hommage

Toujours réalisé par Ryan Coogler, ce deuxième opus mettra en scène la suite des aventures du royaume de Wakanda, sans son roi T’Challa, campé à l’origine par l’acteur disparu Chadwick Boseman, qui ne sera pas remplacé.

C’est d’ailleurs une bande-annonce en forme d'hommage à l’artiste, qui a été dévoilée dimanche s’ouvrant sur une reprise du titre «No woman no cry» de Bob Marley et montrant un royaume dévasté par la perte de son roi. Elle met notamment en scène la compagne du roi T’Challa, Nakia (Lupita Nyong'o), sa sœur Shuri (Letitia Wright) sa mère Ramonda (Angela Bassett) ainsi que la guerrière Okoye (Danai Gurira). Reste à savoir dorénavant qui reprendra la tête du royaume dans ce nouvel opus à nouveau confronté à de dangereux ennemis.