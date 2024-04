Michael Douglas : l'acteur souhaitait une mort «explosive» dans «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania»

Hank Pym, le personnage interprété par Michael Douglas dans la saga Marvel «Ant-Man», aurait pu mourir dans l'opus «Quantumania». L'acteur avait en effet demandé à ce que son personnage explose dans le film.

Un vœu non exaucé. Michael Douglas a révélé qu'il souhaitait être tué dans le troisième opus, «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania».

«J'ai dit que j'aimerais avoir une mort sérieuse, avec tous ces superbes effets spéciaux. Il doit y avoir un moyen fantastique de me faire rétrécir à la taille d'une fourmi et d'exploser, peu importe ce que c'est. Je veux utiliser tous ces effets. Mais c'était pour le dernier film», a-t-il déclaré dans l'émission «The View», pour promouvoir sa nouvelle série dramatique historique, «Franklin».

«Maintenant, je ne pense pas que je me montrerai pour un quatrième film», a conclu le comédien de 79 ans.

Malheureusement pour lui, les choses se sont bien terminées pour Henry Pym, qui figure dans les trois films «Ant-Man» et est apparu brièvement dans «Avengers : Endgame».

Un échec au box-office

Cependant, Marvel n'a pas encore communiqué ses projets pour l'avenir de la franchise. En effet, «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» a été l'un des deux grands désastres de Marvel au box-office en 2023, avec «The Marvels».

L'œuvre devait donner le coup d'envoi de la cinquième phase du MCU en introduisant le méchant Kang le Conquérant, interprété par Jonathan Majors, qui a depuis été écarté par Marvel après avoir été reconnu coupable de harcèlement et d'agression envers son ex-compagne.

Le film a terminé sous la barre des 500 millions de dollars au box-office mondial.