«Avengers 5» : le nom de son réalisateur dévoilé

Alors que Marvel a confirmé un Avengers 5 et 6 lors du Comic-Con, qui s’est tenu à San Diego la semaine dernière, le nom du réalisateur du cinquième opus est désormais connu.

L’univers Avengers se dote d’un nouveau réalisateur. Le cinéaste Destin Daniel Cretton sera aux manettes de ce cinquième volet intitulé «Avengers : The Kang Dinasty». C’est ce qu’a dévoilé en exclusivité The Hollywood Reporter, hier, mardi 26 juillet. Il succède ainsi aux frères Anthony et Joe Russo derrière la caméra des deux précédents volets - «Avengers : Endgame», sorti en 2019 et «Avengers : Infinity War», dévoilé en 2018 - ainsi qu'à Joss Whedon, réalisateur des deux premiers Avengers.

Cretton largement plébiscité par Marvel

Ce n’est pas la première fois que le réalisateur fait une incursion dans l’univers Marvel puisqu’il était déjà aux commandes de «Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux». Sorti l’année dernière, le long métrage s’articulait autour du personnage de Shang-Chi, maître kung-fu et super héros né en 1973 dans les pages des Comics Marvel.

Avec «Avengers The Kang Dinasty», attendu en salles pour le 2 mai 2025, Destin Daniel Cretton poursuit ainsi son travail au sein des studios Marvel. Une collaboration qui s’inscrit d’ailleurs dans la durée, comme le rapporte le journal américain. Les studios Marvel ont en effet décidé de lui confier la suite des aventures de Shang-Chi au cinéma ainsi qu’une série développé pour Disney + autour de la première héroïne Marvel : «Wonder Woman» .

Si «Avengers 5» a dorénavant son réalisateur, ni le casting, ni le scénario n’ont en revanche été dévoilés. Quant à «Avengers 6», le mystère reste complet à une exception près, le sixième opus doit sortir le 7 novembre 2025.