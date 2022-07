Barack Obama dévoile sa playlist de l'été 2022

Que lire et écouter cet été ? Barack Obama a dévoilé sa playlist et ses conseils de lecture pour l’été 2022. L’ex-président des Etats-Unis a sélectionné quarante-quatre morceaux et quatorze ouvrages coups de cœur. Parmi eux, le tout nouveau single de Beyoncé «Break my soul» ou encore le dernier roman de John Le Carré «Silverview».

C’est désormais une habitude. Chaque été, Barack Obama partage ses coups de cœurs musicaux et littéraires sur les réseaux sociaux. Une liste de suggestions qu’il a dévoilé mardi, proposant respectivement près de cinquante morceaux et une quinzaine d’ouvrages.

«Chaque année, je suis ravi de partager ma playlist d'été parce que j'apprends à connaître tant de nouveaux artistes grâce à vos réponses», a ainsi publié l’ancien chef d’état avant d’ajouter : «C'est un exemple de la façon dont la musique peut vraiment nous rassembler».

Quarante-quatre morceaux ont ainsi eu les faveurs de Barack Obama cette année. Et le nouveau single de Queen B «Break my soul», issu de son nouvel album «Renaissance», à paraître ce vendredi 29 juillet, six ans après «Limonade» se trouve tout en haut de la liste.

Une playlist éclectique

Outre Beyoncé, qui en 2013 avait d’ailleurs interprété l’hymne national américain lors de la seconde investiture à la présidence de Barack Obama, on retrouve également Harry Styles (Music for a sushi restaurant), Drake (Too Good), le Dj Fatboy Slim (Praise you), la chanteuse Tems (Vibe Out), qui a récemment repris le titre de Bob Marley «No woman No cry» pour la bande-annonce de «Black Panther 2» ou encore l’artiste Koffee (Pull up), lauréate d’un Grammy Award en 2020 dans la catégorie meilleur album reggae de l’année.

Les rappeurs Rakim, Kendrick Lamar et Lil Yachty figurent par ailleurs sur cette playlist au côté, entre autres, du jeune groupe britannique Wetleg (Angelica) et leur pop vitaminée devenue incontournable depuis le succès de leur titre «Chaise longue» en 2021.

Des artistes qui côtoient évidemment d’autres grands noms à l’instar d’Aretha Franklin (Save me), Miles Davis ( Blue in green), Prince (Let’s go crazy), Nina Simone (Do I move you ? version II) ou encore Wyclef Jean et Lauryn Hill (Guantanamera).

Côté littérature, l’ex-président a dévoilé quatorze livres parmi ses lectures favorites de l’année. «J'ai lu quelques livres formidables cette année et je voulais partager certains de mes favoris», a-t-il noté. Parmi eux : l’ultime roman de John Le Carré, «Silverview», publié à titre posthume en octobre dernier, près d’un an après le décès du maître de l’espionnage.

Un roman dans lequel il plonge au cœur des services secrets britanniques.