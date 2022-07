Kelis : en colère, la chanteuse clame que Beyoncé et Pharrell Williams ont utilisé sa musique sans autorisation

La chanteuse Kelis accuse Beyoncé et Pharrell Williams d'avoir utilisé sa musique sans rétribution ni autorisation pour la chanson «Energy», qui apparaît sur le nouvel album de Beyonce «Renaissance», sorti ce vendredi 29 juillet.

La chanteuse Kelis est en colère et règle ses comptes avec Beyoncé et Pharrell Williams dans des commentaires et vidéos postés ce vendredi 29 juillet sur Instagram. Le titre de Beyonce intitulé «Energy», qui figure sur l’album «Renaissance» sorti ce 29 juillet, reprend en effet une partie du morceau «Milkshake» de Kelis. Cette dernière l'avait enregistré en 2003 avec The Neptunes - alias Pharrell Williams et Chad Hugo - pour son troisième album «Tasty».

Répondant à un fan sur Instagram qui avait fait l'éloge de cette «collab» sur le nouveau disque de Beyoncé, Kelis a déclaré : «Ce n'est pas une collab, c'est du vol». Dans un autre commentaire, elle a ajouté : «Mon esprit est également époustouflé parce que le niveau de manque de respect et d'ignorance totale des trois parties impliquées est stupéfiant. J'en ai entendu parler de la même manière que tout le monde. Rien n'est jamais ce qu'il paraît, certaines personnes dans ce métier n'ont ni âme ni intégrité et ils ont dupé tout le monde».

Ce n'est pas la première fois que Kelis se plaint sur les droits et les redevances de la musique composée avec The Neptunes. Elle avait déjà déclaré qu’elle n’avait jamais tiré aucun revenu de son premier album, qui avait été uniquement produit par les Neptunes.

S'adressant à The Guardian en 2020, elle avait déclaré : «On m'a dit que nous allions diviser le tout le 33/33/33, ce que nous n'avons pas fait. [J'ai été] ouvertement dupée [par] les Neptunes et leur direction et leurs avocats et tout ça ».