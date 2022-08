Six livres rafraîchissants pour affronter cette nouvelle vague de chaleur

Les canicules s'enchaînent et se ressemblent malheureusement. Et si, pour faire retomber la température, vous partiez en expédition ? La montagne, les pôles, ou encore l'océan à perte de vue... Voici six livres qui vous offriront un peu de fraîcheur pour tenir bon.

«Femme du ciel et des tempêtes», de Wilfried N'Sondé

Direction les confins de la Sibérie où un chaman de la tribu des Nénets découvre, au hasard d'un glissement de terrain, la sépulture d'une reine africaine ayant vécu il y a plus de 10.000 ans. Une stupéfiante découverte qui pourrait bien être la clé pour empêcher l'implantation d'une nouvelle exploitation gazière russe. Une course contre la montre s'engagera alors entre le chaman Noun, aidé d'un zoologue français, et Sergueï, véritable mafieux russe sans foi ni loi, prêt à tout pour s'enrichir.

Trois ans après le succès d’«Un océan, deux mers, trois continents» (Actes Sud), Wilfried N'Sondé renouvelle sa passion pour les romans d'aventure, mélangeant Histoire, découverte des peuples arctiques, et écologie.

«Femme du ciel et des tempêtes», de Wilfried N'Sondé, Actes Sud, 2021, 20 euros.

«Imaqa : une aventure au Groenland», de Flemming Jensen

Après cette lecture, vous n'aurez qu'une envie : voyager jusqu'au Groenland. Avec «Imaqa», Flemming Jensen nous téléporte dans le petit village de Nunaqarfik, près du cercle polaire, dans les années 1970. En mal d'aventure et d'adrénaline, Martin, instituteur danois de 38 ans, demande sa mutation dans cette région retirée du monde.

Empreint de préjugés et d'idées coloniales, son univers se retrouve bouleversé lorsqu'il découvre la rudesse du quotidien des 150 habitants de ce comptoir. Au fil des jours et des rencontres, Martin tombera sous le charme de ces grands espaces et des âmes qui y vivent.

Emouvant et poétique, ce roman s'adresse aux lecteurs avides de grand voyage et de dépaysement. Vent de fraîcheur garanti.

«Imaqa», de Flemming Jensen, Actes Sud, 2012, 10 euros.

«De pierre et d'os», de berengère Cornut

Vous tomberez assurément sous le charme de l'écriture poétique de Berengère Cornut et de l'histoire de son personnage, Uqsuralik. Après la fracture de la banquise, cette adolescente inuite se retrouve du jour au lendemain séparée de sa famille. Plongée dans la nuit et le froid polaires, elle n'a pas d'autre choix que d'avancer et trouver un nouveau refuge pour survivre. Entre la violence des hommes et la beauté aride de l'Arctique, l'auteure vous entraîne dans le voyage initiatique qu'entreprend cette jeune fille, courageuse et attachante.

Une lecture dépaysante bercée par les chants, les rituels chamaniques et la poésie du peuple inuit. Petit plus, vous retrouverez un magnifique carnet photographique à la fin de l'ouvrage pour vous immerger un peu plus dans cet univers.

«De pierre et d'os», de Bérengère Cornut, Le Tripode, 2019, 10 euros.

«La Mélancolie des baleines», de Philippe Gerin

Spectateur d'un monde qui change, Philippe Gerin nous emmène en Islande où des baleines viennent s'échouer sur une plage pour mourir. Comme le cimetière des éléphants, est-ce comme cela qu'elles meurent naturellement ? Ou alors est-ce le signe d'une catastrophe imminente dont la faute reviendrait à l'être humain ? Vous vous mettrez alors à douter. A cela, s'ajoute le parcours des cinq personnages qui n'ont aucun lien entre eux. Pourtant, leurs destins se retrouveront entremêlés un soir de tempête.

Un roman magnifique de par sa lenteur et la richesse des mots de l'auteur. Philippe Gerin a su retranscrire avec merveille l'environnement de cette terre de feu et de glace. Les paysages islandais ont dans ce livre une place à part entière. Si vous rêvez d'y aller un jour, ces quelques pages vous feront patienter avant l'embarquement.

«La mélancolie des baleines», de Philippe Gerin, Gaïa, 2021, 20 euros.

«Le mystère de l'île aux cochons», de Michel Izard

Un carnet de bord passionnant. Grand reporter, Michel Izard est l'un des rares journalistes à avoir mis les pieds sur l'île aux cochons, petit bout de terre, au sud de l'île de la Réunion, perdue dans l'océan Indien. Il entraîne ici le lecteur dans l'histoire de cette île découverte au XVIIIe siècle, avant de retomber dans l'oubli.

Bien mystérieuse, cette île française au bout du monde est classée au Patrimoine mondiale de l'Unesco car elle abritait il y a encore quelques décennies une impressionnante colonie de manchots royaux, la plus grande au monde. Mais pour une raison encore inconnue ils sont aujourd'hui de moins en moins nombreux. Près de 80% de l'espèce sur l'île a disparu en l'espace de quelques années. Une épidémie aurait-elle décimé ces oiseaux dont le système immunitaire est fragilisé par l'isolement ? Est-ce le fait d'un prédateur ? Ou bien, est-ce le réchauffement climatique qui est à l'oeuvre ?

Ce livre est donc construit comme une enquête pour découvrir la véritable raison de cette disparition. Vous serez conquis par l'écriture de Michel Izard qui vous emmènera sur cette terre inaccessible au commun des mortels.

«Le mystère de l'île aux cochons», de Michel Izard, Paulsen, 2022, 19,90 euros.

«Un Monde qui Fond : Le vivant en montagne», de Camille Belsoeur

Et enfin si nous posions nos valises dans les montagnes françaises pour terminer cette expédition rafraîchissante, alors que la France traverse encore une fois un épisode caniculaire. Conséquence palpable du réchauffement climatique. Là-haut, aux sommets des Alpes, les effets de ce changement sont déjà bien visibles, comme en témoigne cette enquête de Camille Belsoeur. D'ailleurs, les scientifiques l'affirment aujourd'hui : le réchauffement climatique dans cette région du monde est deux fois plus rapide qu'à surface du globe. Depuis le début du XXe siècle, la température y a augmenté de plus 1,5 °C.

Dans cet ouvrage passionnant, près d'une trentaine de témoins expliquent aux lecteurs, avec simplicité mais efficacité, ce grand chamboulement environnemental. Vous y apprendrez que le lagopède, cette poule de montagne qui vit au-dessus de 2.000 mètres, est aujourd'hui contraint de monter toujours plus haut pour conserver des conditions de vie adaptées, ou encore que le lièvre variable est davantage menacé par ses prédateurs en l'absence de couverture neigeuse.

Ce sont donc 185 pages salutaires pour une prise de conscience de la fragilité du monde. Et vous n'avez pas besoin de traverser la planète pour voir les effets dévastateurs du changement climatique en cours. «Notre maison brûle», alors arrêtons de regarder ailleurs.

«Un monde qui fond : le vivant en montagne», de Camille Belsoeur, Arkhé, 2022, 18,50 euros.