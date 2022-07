Eté 2022 : ces 5 podcasts sur l'écologie et l'environnement à écouter

Et si on profitait de l'été pour passer au vert ? Voici cinq podcasts sur l'écologie et l'environnement à écouter ou ré-écouter sur la route des vacances ou sur la plage.

«Super Green Me», pour réussir sa transition écologique

Le dernier-né du genre. Dans «Super Green me», Lucas Scaltritti, connu également pour son podcast «Y'a le feu au lac» (Ouest France) nous raconte sa transition écologique. Avant Noël, ce jeune journaliste s'est lancé le défi d'adapter sa vie quotidienne aux recommandations émises par les Accords de Paris. Il se laisse donc six mois pour réduire son empreinte carbone à 2 tonnes équivalent CO2 par an, contre une dizaine au début de l'expérience. Doit-on renoncer à tout, ou faut-il repenser tout simplement notre mode de vie? Un journal de bord à écouter, surtout si vous aussi vous avez envie de tenter l'expérience.

«Super Green Me», un podcast de Lucas Scaltritti, à écouter ICI

«Classé-F», un thriller pour parler de la déforestation

Un véritable coup de coeur pour ce podcast fictionnel. Construit comme un thriller, vous passerez d'un épisode à un autre, sans même vous en rendre compte.

Direction Bruxelles et le Parlement européen où les lobbyistes règnent en maître, surtout lorsqu'il s'agit de délibérer de l'avenir environnemental de la planète. Lors d'un stage dans ce haut lieu du pouvoir européen, Iris va faire une accablante découverte et mettra tout en oeuvre pour faire changer la loi qui entend mettre un terme à la déforestation. Quitte à devenir lanceuse d'alerte.

«Classé-F», série audio de WWF France, à écouter ICI

«Super écolo», quand on en a marre des discours catastrophes

Une bouffée d'air frais. Êtes-vous prêts à faire n'importe quoi pour sauver le climat ? Comme par exemple, pédaler pour regarder sa série préférée, élever des abeilles chez soi, ou encore se déplacer en hippolib’?

A travers ces cinq fictions sonores, le journaliste Charles Trahan tourne en dérision ces «héros du climat», tout en s'interrogeant sur les enjeux auxquels notre société est aujourd'hui confrontée.

«Super écolo», fictions de Charles Trahan sur Arte Radio, à écouter ICI

«Dernières limites», pour rentrer dans le vif du sujet

C'est à l’occasion des 50 ans de la sortie du rapport Meadows, qui théorisait les limites de la croissance, qu'Audrey Boehly décide de lancer son podcast «Dernières Limites».

Au cours des treize épisodes, économistes, scientifiques et philosophes spécialistes de la question climatique se sont succédé au micro de la journaliste scientifique pour parler de ce rapport, mais également faire un état des lieux de la planète tout en évoquant nos moyens pour s'adapter à cette crise climatique.

D'ailleurs, si vous ne deviez écouter qu'un épisode sur les treize proposés (mais vous auriez tort), nous pouvons vous conseiller l'excellent entretien avec la paléoclimatologue et expert du GIEC, Valérie Masson-Delmotte.

«Dernières Limites», d'Audrey Boehly chez Saga Sounds, à écouter ICI

«Chaleur humaine», pour agir face au défi du changement climatique

Dernière recommandation avant de prendre la route des vacances, n'hésitez à vous brancher sur le nouveau podcast du journal Le Monde, «Chaleur humaine». Où chaque semaine, le journaliste Nabil Wakim reçoit celles et ceux qui pensent et qui agissent pour faire face au défi climatique.

A côté de ce podcast, une newsletter hebdomadaire est proposée aux lecteurs afin de retrouver articles, vidéos et infographies de la rédaction sur ce défi de taille auquel nous sommes aujourd'hui confrontés.

«Chaleur humaine», Le Monde, un podcast à retrouver ICI