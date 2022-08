Rock en Seine : une édition 2022 particulièrement attendue

Le festival Rock en Seine se déroulera du 25 au 30 août dans le Domaine national de Saint-Cloud, avec une programmation de très grande qualité. Trois soirs sont d’ores et déjà complets. Toutes les infos.

Plus que trois semaines avant Rock en Seine. Les festivaliers trépignent déjà à l’idée des cinq jours de festivité de cette édition, qui se déroulera du 25 au 30 août prochain. Côté programmation, on retrouvera Arctic Monkeys le jeudi, accompagnés d’Idles, Requin Chagrin ou encore Fontaines D.C. et Yard Act. Le vendredi verra Nick Cave and the Bad Seeds, James Blake, London Grammar, Gwendoline et bien d’autres artistes sur scène.

Le week-end, place à Tame Impala, The Blaze, La Femme, Jamie XX, Stromae, Parcels, Faux Real, Malik Djoudi, Walter Astral, Lewis Offman, Kids Return, Lulu Van Trapp… Enfiin, le mardi 30 août, Rage Against The Machine performera, aux côtés de Run the Jewels, Franck Carter & The Rattlesnakes… De quoi satisfaire tout le monde. Si le jeudi, le samedi et le mardi sont déjà complets, il reste des billets pour le vendredi et le dimanche.

Projections, conférences, street-art...

Au-delà des concerts, le festival propose une foule de contenus artistiques et ludiques. Pour la première fois, Rock en Seine présente l’Espace Act, qui comprendra notamment une série de rencontres sur la scène Let’s Talk. Des personnalités viendront s’exprimer autour du thème du voyage : Arnaud Rebotini, Cyril Dion, Enki Bilal, Etienne Klein, Frederic Beigbeder, Maïa Mazaurette et bien d'autres.

L’Espace Act dévoilera également des films du Festival international de films sur la musique de Paris, des masterclass avec Jehnny Beth et Malik Djoudi, des performances de street-art, les pop-up stores des disquaires Music Fear Satan, Balades Sonores et Kiblind, ainsi que les stands d’associations partenaires.

Enfin, déjà présentée en avant-première à la station Duroc devenue Durock pour l'occasion en juin dernier, l'exposition Rock'Art prendra à nouveau ses quartiers à Rock en Seine en face des grandes cascades. Elle invite 13 artistes de l'École Estienne à créer des affiches originales pour des artistes de la programmation.

Festival Rock en Seine, du 25 au 30 août, Domaine national de Saint-Cloud.