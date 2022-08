L’illustrateur Raymond Briggs, créateur du célèbre «Bonhomme de neige», est décédé à 88 ans

L'illustrateur Raymond Briggs est décédé à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille mercredi. Il restera associé à un album qui a enchanté des générations d'enfants, «Le Bonhomme de neige».

L’illustrateur Raymond Briggs est décédé à l’âge de 88 ans, a annoncé sa famille mercredi. Il a marqué des générations avec «Le Bonhomme de neige». Cet album sans texte paru en 1978, délicatement dessiné aux crayons de couleur, a pour héros un jeune garçon aux cheveux roux dont le bonhomme de neige, construit de ses mains, prend vie, comme le rapporte l’AFP.

I guess The Snowman is gonna be a little bit sadder this year. RIP Raymond Briggs, thank you for When the Wind Blows, Fungus the Bogeyman, Ethel and Ernest and so many more. #RaymondBriggs pic.twitter.com/1nrJmcp1VA — The Sting (@TSting18) August 10, 2022

L’ouvrage a été adapté en film d'animation en 1982 et présenté avec une introduction du chanteur David Bowie. Le film et sa musique inoubliable restent depuis associés à la magie de Noël. Pourtant, Raymond Briggs, lui, n'aimait pas la saison des fêtes, et son histoire n'était pas si joyeuse. Sa chute mélancolique, lorsque le petit garçon découvre que son ami a fondu, ne laissant que son chapeau et son écharpe, évoque la fugacité des choses. «Je ne crois pas aux fins heureuses», avait déclaré Raymond Briggs au Daily Telegraph en 2007.

Plus récemment, en 2019, Raymond Briggs avait évoqué le vieillissement et la mort dans un album mélancolique («Time for Lights Out»). Il collaborait aussi avec The Oldie, un magazine créé comme une «joyeuse alternative à une presse obsédée par la jeunesse et la célébrité», précise l’AFP. «Tous ceux qui lui étaient proches connaissaient son humour irrévérencieux, qui pouvait se révéler mordant lorsqu'il s'agissait du pouvoir», a raconté sa famille, mercredi, dans le communiqué annonçant son décès. L'authenticité de son oeuvre et l'émotion qui s'en dégageait ont séduit les enfants comme les adultes, faisant son succès.