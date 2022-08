Décès de Sempé : Emmanuel Macron, Joann Sfar... de nombreuses personnalités ont rendu hommage au dessinateur

Le dessinateur français Jean-Jacques Sempé, père du «Petit Nicolas», est décédé ce jeudi 11 août à l’âge de 89 ans. De nombreuses personnalités ont tenu à saluer la mémoire de ce grand maître, également connu pour ses dessins de presse humoristiques.

Jean-Jacques Sempé n’est plus. La disparition du dessinateur français, qui avait notamment donné naissance au «Petit Nicolas» avec son copain René Goscinny, a suscité une pluie d’hommages de la part du monde de la culture, ainsi que des personnalités politiques.

Après avoir appris cette triste nouvelle, le président de la République a écrit un message sur les réseaux sociaux en l'honneur de l’artiste décédé dans sa résidence de vacances, entouré de sa femme et de ses amis proches.

«La tendre ironie, la délicatesse de l'intelligence, le jazz : nous ne pourrons pas oublier Jean-Jacques Sempé. Son regard et son crayon vont cruellement nous manquer», a écrit Emmanuel Macron.

«Du Petit Nicolas en passant par Monsieur Lambert, jusqu'aux promeneurs de Saint-Germain-des-Prés, il avait l'élégance de toujours rester léger sans que rien ne lui échappe», a poursuivi le chef de l'Etat sur Instagram, en légende du dernier dessin publié de l'artiste, en bas du quel il avait écrit «Pense à ne pas m'oublier»

«Sempé, c'était le dessin, c'était le texte. C'était le sourire et la poésie. C'était parfois la larme à l'œil de rire, ce soir, elle est d'émotion. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches», a de son côté réagi sur Twitter la Première ministre Elisabeth Borne.

La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a également fait part de sa tristesse.

«Sempé n'est plus là, mais ses dessins resteront intemporels. Ils m'ont accompagnée à Beyrouth, à Paris, à New York. Avec tendresse, poésie et malice, un humour qui se déplie à l'infini et une liberté absolue, il nous a appris à regarder le monde avec un regard d’enfant», a-t-elle tweeté.

L'auteur du «Chat du Rabbin», Joann Sfar, a rendu hommage à Sempé à travers un dessin sur lequel il est écrit «Sempé est mort. C'est la première fois que j'ai la certitude qu'un Dieu est au ciel».

Pierre Lescure, ancien président du Festival de Cannes, a quant à lui salué «un talent unique. Une manière de nous faire observer notre vie. Son sourire et son regard. Un trait, un dessin, familier dans le monde entier… On a vécu une vie (et la nôtre) avec Sempé….».