«Hunger Games» : Viola Davis au casting du prequel

L’actrice Viola Davis intègre le casting du prequel de «Hunger Games» intitulé «The Ballad of Songbirds and Snakes».

Un casting de rêve. Le prequel de «Hunger Games» comptera Viola Davis parmi ses acteurs. La star oscarisée jouera en effet la méchante, le Dr Voluminia Gaul, dans le prochain film de la saga intitulé «The Ballad of Songbirds and Snakes», a-t-il été annoncé ce lundi 15 août sur l'Instagram officiel du film.

L’actrice a de son côté confirmé sur Twitter, se disant absolument ravie d’intégrer cet univers.

Glad to be a part of this universe https://t.co/LUZ5QahZvM

— Viola Davis (@violadavis) August 15, 2022