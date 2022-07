The Hunger Games : un acteur de «Game of Thrones» au casting du prequel «The Ballad of Songbirds and Snakes»

L’acteur américain Peter Dinklage rejoint le casting du film «The Hunger Games : The Ballad of Songbirds and Snakes». Il jouera le rôle de Casca Hightbottom, le doyen de l’Académie.

Un recrutement de qualité. Connu pour avoir incarné Tyrion Lannister dans la série à succès «Game of Thrones», Peter Dinklage rejoint le casting du film «The Hunger Games : The Ballad of Songbirds and Snakes», le prequel de la franchise cinématographique adaptée des romans de Suzanne Collins, avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal.

L’acteur américain y incarnera le rôle de Casca Hightbottom, le doyen de l’Académie. Il donnera la réplique à Tom Blyth, qui jouera Coriolanus Snow dans ses jeunes années, et Rachel Zegler, qui prêtera ses traits à Lucy Gray Baird, le tribut féminin du District 12 lors de la 10e édition des Hunger Games. Le réalisateur Francis Lawrence, qui a mis en image trois des quatre films précédents, sera de retour derrière la caméra.

«Le doyen Hightbottom est une des personnes les plus puissantes dans la vie de Snow. En tant que représentant austère et vindicatif des Jeux, il est celui qui fixe les règles qui détermineront le moindre aspect de la destinée de Snow. Je suis ravi que Peter ait été choisi pour l’incarner», a commenté le réalisateur sur le site américain The Hollywood Reporter.

Le synopsis du film se présente ainsi : «Des années avant qu’il ne devienne le tyrannique Président de Panem, Coriolanus Snow, 18 ans, représente le dernier espoir de la lignée d’une famille autrefois glorieuse qui connaît la disgrâce depuis la fin de la guerre du Capitole. Alors que la 10e édition des Hunger Games approche à grand pas, le jeune Snow est inquiet quand il découvre qu’il doit s’occuper de Lucy Gray Baird, le tribut féminin du District 12. Mais après que Lucy soit parvenue à retenir l’attention en chantant pendant la cérémonie de présentation, Snow commence à croire en elle. Unissant leur force, leur course contre la montre finira par révéler lequel est un oiseau chanteur et un serpent».