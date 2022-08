Jenifer : nouveau single, confidences sur la Star Academy... La chanteuse fait son grand retour

Vingt ans après avoir remporté la Star Academy, Jenifer est de retour avec un nouveau single, «Sauve qui aime». Celle qui sortira un album le 4 novembre prochain en a profité pour se confier au Parisien.

En janvier 2002, Jenifer remportait la Star Academy. L’été suivant, la chanteuse dévoilait les titres «J’attends l’amour» et «Au soleil», véritables tubes de l’époque. Depuis, l’artiste a parcouru du chemin. Quatre ans après son dernier album «Nouvelle page», certifié disque de platine avec 100.000 ventes, Jenifer a dévoilé un nouveau single ce vendredi 19 août.

Elle sortira également un nouvel album le 4 novembre prochain, «N° 9», avant d’enchaîner sur une tournée et un concert à l'Accor Arena, à Paris. Une belle occasion de se confier à nos confrères du Parisien. «On vit dans un monde un peu compliqué. Et comme nous sortions d’une période anxiogène avec cette pandémie, il était important pour moi d’inviter les gens à faire la fête. Je fais de la musique, du divertissement, donc c’est mon rôle d’essayer d’évader les esprits. Ce disque, c’est un appel à convoquer les souvenirs, chanter et s’amuser», a-t-elle notamment déclaré.

Bientôt jury de la Star Ac' ?

L’album a été enregistré aux studios Eastcote, à Londres, qui ont également vu passer les Sex Pistols, Amy Winehouse ou encore Adele, comme le rappellent nos confrères. Un choix qui tenait à cœur à la chanteuse : «Là-bas, j’ai eu toute la liberté de pouvoir préparer ces nouvelles chansons sur des vieux magnétos à bandes, qui procurent un son particulier. Cela me plaisait qu’il n’y ait pas de machines ou de rythmes préfabriqués mais uniquement des instruments, à l’anglo-saxonne. Et cela donnait des conditions proches de celles d’un concert.»

Si «la majorité des paroles sont signées Mark Weld», de nouvelles plumes ont également collaboré sur l’album, telles que Hoshi et Yseult. Une fois l’album disponible, Jenifer entamera une tournée dès mars 2023, et fera notamment son premier Accor Arena le 18 du même mois. «Lorsqu’on me l’a proposé, j’ai eu très peur. Encore aujourd’hui. (Elle rit.) J’ai toujours l’appréhension de ne pas être à la hauteur et de ne pas répondre aux attentes du public. Mais j’estime que cet album se prête particulièrement à une si grande salle, avec de nombreux musiciens», a-t-elle confié.

Enfin, l’artiste a évoqué un point central de sa carrière : la Star Academy. «Malgré le temps qui passe, cela me fait toujours quelque chose quand on m’en parle. C’était trois mois très intenses de ma vie, il y a vingt ans. Mais les cours qui m’ont été prodigués m’ont vraiment servi par la suite. J’étais une petite midinette de Nice qui débarquait à Paris et grâce à l’émission, j’ai pu enregistrer mon premier album (qui ressort en vinyle le 26 août). C’est dingue de me dire que je suis toujours là, vingt ans plus tard.» Plusieurs rumeurs ont indiqué que l’artiste pourrait être jury de la nouvelle édition de l’émission. «C’est encore un peu tôt pour en parler, mais je pense qu’il y aura évidemment des retrouvailles avec l’émission», a-t-elle conclu.