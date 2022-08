«Elle a chanté de façon fantastique» : Elton John loue le talent de Britney Spears à l'occasion de son grand retour

Dévoilé ce vendredi 26 août, le duo entre Elton John et Britney Spears «Hold me closer» marque le retour à la musique de la chanteuse, six ans après son dernier album «Glory». Et la pop star n’a rien perdu de son talent souligne Elton John.

Une sacrée professionnelle. Dans une interview accordée au Guardian, l’interprète de «Rocket Man» est revenu sur sa collaboration avec la chanteuse louant le talent de Britney Spears, resté intact malgré les épreuves qu’elle a traversées ces dernières années et son retrait de la scène musicale depuis 2019.

Libérée de la tutelle paternelle en novembre dernier, après treize années de privation de ses droits, Britney Spears a retrouvé le chemin des studios pour enregistrer «Hold me closer», son premier titre depuis son dernier album «Glory», sorti en 2016. Une collaboration initiée par Elton John, qui s’est réjoui de la performance de l’interprète de «Toxic».

«Elle a chanté de façon fantastique», a ainsi expliqué à nos confrères la star britannique, qui n’a jamais douté du talent de Britney Spears. «Tout le monde pensait qu'elle ne pourrait plus chanter. Mais j'ai dit qu'elle était brillante quand elle a commencé, donc je pense qu'elle le peut. Et elle l'a fait, et j'étais tellement ravi de ce qu'elle a fait», a poursuivi l’artiste de 75 ans, qui espère bien lui avoir redonné confiance à travers cette collaboration. «Je croise juste les doigts pour que cela lui redonne confiance en elle pour retourner en studio, faire plus de disques et se rendre compte qu'elle est sacrément bonne», souligne-t-il.

«Elle est si douée»

Un avis partagé par le producteur Andrew Watt, qui a enregistré «Hold me closer» avec Britney Spears, depuis les Etats-Unis. Le trentenaire ne tarit pas d’éloges sur le travail, l’investissement et l’expertise de la pop star. «Elle était tellement préparée. Elle avait passé du temps avec le disque et savait comment elle voulait le faire», a confié de son côté ce dernier au Guardian saluant une artiste «incroyable». Il n’a d’ailleurs pas hésité à la laisser faire.

«Parfois, lorsque vous produisez, la meilleure chose au monde que vous puissiez faire est de ne rien dire. (…) Elle est si douée pour savoir quand elle a la bonne prise. Elle a pris le contrôle total», poursuit-il avant de conclure «c’est une experte en musique pour vous faire danser».

Reste dorénavant à savoir si Britney Spears a définitivement repris goût à la musique.