Jazz à la Villette : tout savoir sur la 20e édition du festival

Du 31 août au 11 septembre, le festival Jazz à la Villette se tiendra dans plusieurs lieux parisiens. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette 20e édition.

Chamboulé par la pandémie comme de nombreux festivals, Jazz à la Villette est enfin de retour sous sa forme complète. Et «pour une manifestation à ce point ouverte aux mélanges et aux rencontres, c’est une bénédiction», comme le rapportent les organisateurs dans un communiqué. Ce 20e anniversaire sera donc haut en couleurs.

Côté programmation, on retrouvera notamment des artistes en provenance d’Israël, de Cuba, d’Angleterre, d’Afrique du Sud, de France ou des Etats-Unis. Des grands noms du jazz (la légende Abdullah Ibrahim, Kenny Barron & Dave Holland Trio ou Roberto Fonseca) se mêleront à la nouvelle génération : Kokoroko, Jacob Banks, Tank and the Bangas, Cimafunk, Knower, Angel Bat Dawid…

La programmation Under the Radar, qui se déroulera dans les salles partenaires du 1er au 10 septembre (le Studio de l’Ermitage, l’Atelier du Plateau, la Dynamo des Banlieues Bleues, la Petite Halle, Villette Makerz), fera la part belle «aux découvertes, aux projets inclassables, aux artistes novateurs et aux coups de cœur». Enfin, Jazz for Kids proposera un programme de concerts, spectacles et ateliers en tous genres autour du jazz du 3 au 11 septembre.

Retrouvez toutes les infos sur jazzalavillette.com