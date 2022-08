Théâtre : une rentrée sous le signe de l'optimisme et des créations

Alors que la fréquentation des salles de spectacle a chuté la saison dernière, les théâtres privés ont tenu ce lundi matin leur conférence de presse de rentrée. Une reprise placée sous le signe de l’optimisme et des créations.

De l’optimisme et une mobilisation. Après un bilan morose la saison dernière, les théâtres privés veulent croire au retour des spectateurs dans les salles de spectacle. Certes, le bilan de la saison dernière «n’est pas très bon», note Bertrand Thamin, président du Syndicat national du théâtre privé (SNDTP), évoquant une baisse de fréquentation de 40 % des salles la saison dernière, mais pas question d'y voir une fatalité.

«Non, les gens n’ont pas perdu le goût du théâtre et la culture est terriblement essentielle», a souligné ce dernier, à l’issue de la conférence de presse de rentrée des théâtres privés. Et pour faire face à cette situation, les théâtres veulent «réagir et rajeunir leur clientèle». Parmi les moyens mis en place pour toucher un plus grand nombre de spectateurs, le syndicat lance cette année un clip «Tous au théâtre… et vous ?», faisant la promotion de la saison. Une vidéo pleine d’humour tournée en juin à l’initiative d’Arthur Jugnot et dévoilée aujourd’hui, qui réunit les artistes qui feront la rentrée dans les salles parisiennes, de Jean-Pierre Darroussin à Michel Fau en passant par Bernard Campan, Monsieur Poulpe, Alex Vizorek, Evelyne Buyle, Max Boublil, Alexis Michalik, Daniel Russo ou encore Benoît Cauden, pour ne citer qu’eux.

Autre levier mis en place par les théâtres privés : modifier les horaires des représentations «en avançant les horaires des levers de rideau à 19h ou 20h pour les théâtres qui n’ont qu’une pièce à l’affiche afin de permettre au public d’arriver plus tôt et leur simplifier la vie», poursuit Bernard Thamin, notamment en permettant au non parisien d'utiliser les transports en commun. Un public qui pourra, cette saison, découvrir une pléiade de créations.

Plus de 50 % de nouvelles pièces

En cette rentrée, les théâtres privés font la part belle aux créations, «avec largement plus de 50 % de nouveautés programmées», souligne Bertrand Thamin. «L’année dernière les théâtres ont été échaudés par un an et demi de Covid, là on fait preuve d’optimisme».

Résultat, les nouvelles pièces sont particulièrement nombreuses, de «Demain la revanche» avec Gaspard Proust (théâtre Antoine) à «Lorsque l’enfant paraît» avec Michel Fau et Catherine Frot (théâtre de la Michodière) en passant par «Les humains», campé par Bernard Campan (théâtre de la Renaissance), «Tout le monde savait», avec Sylvie Testud (Théâtre de l’Œuvre), «Symphonie pour un vieux con», avec Bérénice Bejo et Patrick Chesnais (théâtre des Bouffes Parisiens), «Le principe d’incertitude», joué par Jean-Pierre Darroussin et Laura Smet (théâtre Montparnasse) ou encore «Je préfère qu’on reste ensemble », pièce portée par Michèle Bernier et Olivier Sitruk (théâtre des Variétés).

Outre ces créations, plusieurs reprises sont aussi attendues. Parmi elles, le Shakespeare «Comme il vous plaira», lauréat de quatre Molières en mai dernier, mais aussi «Berlin Berlin», succès de la saison dernière lui aussi récompensé, ou encore le musical culte «Le roi lion». Des reprises dont les réservations «redémarrent fort», note d’ailleurs Bertrand Thamin, avant de conclure «pour les créations, c’est un peu tôt pour juger ». Reste dorénavant à savoir si le public répondra présent et si les salles de spectacle retrouveront leur fréquentation d'avant Covid.