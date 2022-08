Magie : le plus grand spectacle au monde sera à Paris le 17 septembre

Après avoir rempli les salles à l’international, et notamment à Londres le 13 août dernier, les Ehrlich Brothers seront au Zénith de Paris le 17 septembre. Au programme : le plus grand spectacle de magie du monde.

Les rois de la grande illusion arrivent à Paris ! Le 17 septembre, les Ehrlich Brothers seront au Zénith de Paris pour une date unique en France. Ils présenteront leur nouveau spectacle : «Dream and Fly». Et il y en aura pour tous les goûts : close-up, téléportation, apparition d’une bonbonnière géante et lancer de confiseries, création d’une Lamborghini au milieu du feu et d’un hélicoptère…

S’ils ne sont pas encore particulièrement connus en France, les deux frères allemands remplissent d’ores et déjà des stades et détiennent le record du monde du plus grand nombre de spectateurs pour un show de magie dans une seule salle (40 000 personnes). Pour un seul spectacle, 22 semi-remorques sont nécessaires en moyenne (36 à Londres avec la captation audiovisuelle). Au total, ils en sont à plus de trois millions de spectateurs avec leurs trois spectacles. Rien que ça.

L’histoire commence en 2008, lorsque le jeune Andréas reçoit une boîte de magie pour Noël. Il la découvre quelques semaines avant les fêtes, s’entraîne en secret et impressionne toute la famille le jour J ! Chris, son jeune frère, se prend également de passion pour ce nouveau jeu. Avec des débuts forcément compliqués : «La première fois qu’on a essayé de voler, je me suis écroulé sur des cartons», raconte Chris. Au fil des années, et ayant gagné en expérience, les frères commencent à réaliser des performances pour les entreprises.

En 2010, les deux frères reçoivent un appel de David Copperfield et pensent à un canular téléphonique. Pourtant, l’échange est bien réel : le magicien souhaite leur acheter des tours. S’ils refuseront, pour garder les droits sur leurs numéros, tout s’enchaîne à partir de ce moment-là. Leur premier gros spectacle se déroule en 2012, alors que l’industriel allemand Rossmann leur promet de remplir une salle de 10 000 personnes s’ils parviennent à dégoter le budget nécessaire. Ils feront alors un vaste prêt bancaire pour assurer ce show. «Si on ratait ça, je n’aurais jamais pu nourrir ma famille», raconte Andreas.

Heureusement, c’est le carton plein ! Les promoteurs, qui leur tournaient le dos jusqu’à alors, vont se battre pour les avoir. Fidèles à leurs valeurs (le mot «Ehrlich» signifie «Honnêteté»), les deux comparses s’associent avec un petit promoteur allemand. Après leur spectacle au stade de Düsseldorf, rempli de 45.000 personnes, la suite promet d'être mémorable...