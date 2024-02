Boxe : Bakary Samake s'impose à l'unanimité face à Ahmed El Mousaoui et poursuit sa série d'invincibilité

Le prodige tricolore de la boxe anglaise, Bakary Samake, a signé ce jeudi soir une nouvelle victoire face à son compatriote Ahmed El Mousaoui. Invaincu, il comptabilise désormais 15 succès pour 0 défaite.

Un main évent franco-français qui aura tenu toutes ses promesses. Ce jeudi soir, le Zénith de Paris La Villette a fait salle comble pour accueillir l’événement boxe de ce début d'année opposant Bakary Samake à Ahmed El Mousaoui.

Si l’attention était portée vers la jeune pépite de 20 ans, invaincu depuis le début de son parcours professionnel dans la catégorie des -70kg, c’est pourtant El Mousaoui qui s’est illustré lors des premiers échanges.

Sous pression, le natif d'Aubervilliers n'a toutefois pas tardé à réagir, plaçant contres sur contres vers son adversaire. Plus fort, plus rapide, il a fini par imposer son style, avant d'inverser totalement la tendance face à un combattant bien plus expérimenté (34 victoires pour 5 défaites).

Bakary Samake s'est imposé au terme de dix rounds de trois minutes, à la décision unanime. (97–93, 96–94,100–90). Il a néanmoins admis qu'il s'agissait «du combat le plus dur de sa carrière».

Quelle suite ?

Au micro de nos confrères de RMC Sport, Bakary Samake s'est confié sur la manière dont il souhaitait apréhender ces prochains mois. Il a évoqué des envies d'ailleurs, «s'expatrier, rencontrer des prospects, comme moi, aux quatre coins du monde», a-t-il dit.

Son but, il l'a affirmé, «devenir meilleur et revenir plus fort afin d'élever la France le plus haut possible». «Mon objectif est le même, être champion du monde à 22, 23 ans, mais pour cela, il faut que je continue de travailler», a-t-il rappelé.