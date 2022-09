Booba au Stade de France : le rappeur interprète une chanson avec sa fille Luna

Présent au Stade de France samedi 3 septembre, devant 81.000 spectateurs, le rappeur Booba a interprété «Petite fille» en duo avec sa fille Luna. Un moment touchant qui a fait vibrer ses fans.

Un concert évènement et un passage émouvant. Deuxième rappeur à remplir le Stade de France, Booba a réuni 81.000 fans samedi 3 septembre dans la mythique enceinte de Saint-Denis. L’aboutissement d’une carrière de plus de 20 ans et un show de 2h30 que «le Duc de Boulogne» a en partie partagé avec sa fille Luna.

Alors qu’il enchaînait ses tubes, l’interprète de «N°10» s’est assis aux côtés de Luna pour reprendre le titre «Petite fille», un morceau qui lui est dédié. D’abord intimidée, la jeune enfant a finalement entonné plusieurs passages de la chanson avec une prononciation approximative mais attendrissante, avant de conclure par un «Bonjour la France».

Largement reprise sur la Toile, la séquence a conquis les «ratpis» (pirates, le nom que Booba donne à ses fans). «Ma fille m'a demandé s’il y avait un plus gros stade. J'ai dit non ma chérie c'est terminé. On a fini le jeu!», s’en ai par ailleurs amusé «B2O» sur Twitter.

Booba et sa fille Luna



Ce moment est juste magique



On ressent l’amour et la fierté dans leurs yeux à tous les deux #BoobaauSDF #rap #Hiphop @booba pic.twitter.com/19sELhetmJ — Shaylee (@SHL_Vlr) September 4, 2022

C’est le « Bonjour la France » le plus mignon que j’ai jamais entendus tu peut être fière de ta fille Booba elle est incroyable Luna pic.twitter.com/SPHdnhQ8Q9 — méghane (@ghvnou) September 3, 2022

Merci à tous pour cette soirée. Vous nous avez donné la force d'y arriver c'était votre soirée pas la notre. Toute l'équipe vous remercie vous êtes les meilleurs. Ma fille m'a demandé si il y avait un plus gros stade. J'ai dis non ma chérie c'est terminé. On a fini le jeu! — Booba (@booba) September 4, 2022

Un concert au goût d’adieu ?

Alors que l’artiste de 45 ans a affirmé à plusieurs reprises vouloir prendre sa retraite, beaucoup de ses fans craignent de ne plus le revoir sur scène. En outre, son dernier album «Ultra», sorti en 2021 avait été annoncé comme étant le dernier.

«Un moment, il faut raccrocher les gants. Je ne dis pas que je ne ferai plus de concerts après, mais je ne sais pas si j’en ferai plusieurs. (…) ça sera peut être la première et la dernière fois qu’on me voit au Stade de France», avait confié Booba dans une interview accordée à un youtubeur spécialiste du rap.

Quoiqu’il en soit, le rappeur a eu bien du mal à camoufler son émotion au terme de ce show parisien exceptionnel.