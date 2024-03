Cyberharcèlement de Magali Berdah : les 28 internautes jugés ce mardi à Paris

Ce mardi 19 mars, 28 internautes doivent être jugés par le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés de cyberharcèlement à l’encontre de la «papesse des influenceurs», Magali Berdah. Les prévenus risquent des peines de prison, parfois assorties du sursis.

Accusés de cyberharcèlement à l’encontre de Magali Berdah, 26 hommes et deux femmes, âgés de 20 à 49 ans, doivent comparaître devant le tribunal de Paris ce mardi 19 mars afin d’être jugés.

Ce jugement survient à l'issue d'une trilogie judiciaire, dont la première étape de la procédure a eu lieu du 27 novembre au 5 décembre, la deuxième le 11 décembre et la dernière le 24 janvier dernier. Parmi les 28 internautes jugés, 19 individus font face à des accusations de profération de menaces de mort sur Instagram.

«Sale chienne», «arnaqueuse», «on viendra t'égorger chez toi», «tu mérites d'être décapitée et lapidée», «que ta fille meure»... Des dizaines de milliers de messages virulents ont en effet été envoyés à Magali Berdah.

Au cours de ces trois audiences, la peine la plus lourde, soit un an de prison dont six mois avec sursis, a été requise par le parquet contre un homme de 32 ans, qui avait écrit à Magali Berdah : «Dommage que Hitler ne s'est pas occupé de tes grands-parents».

Mais, plus globalement, le parquet avait requis des peines de prison, parfois assorties du sursis, à l’encontre de tous les prévenus. Dans son réquisitoire devant le tribunal correctionnel, la substitut du procureur, Sophie Touchais, avait souligné que Magali Berdah avait fait face à des «insultes, menaces, propagation de rumeurs, incitation au suicide, publication de données personnelles : rien n'a été épargné».

Des prévenus influencés par le rappeur Booba

Autre point important que l’ex-«reine des influenceurs» et ses avocats ont abordé lors des divers procès. Il s’agit de l’influence du rappeur Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, dans ce dossier.

Les controverses visant Magali Berdah ont en effet été relayées par l’artiste. Bien qu’il soit mis en examen dans ce dossier mais pas concerné par le jugement de ce mardi 19 mars, Booba s’était lancé en 2022 dans une croisade contre la «papesse des influenceurs» et ceux qu’il appelle d’«influvoleurs», les accusant de multiples arnaques au préjudice des internautes.

«La seule responsable, c’est elle», a affirmé Booba lors d’une interview depuis son domicile de Floride en décembre 2023, qualifiant Magali Berdah de «démon» et rejetant tout rôle de «chef de meute».

En février dernier, le rappeur a été rappelé à l'ordre par un juge d'instruction pour violation de son contrôle judiciaire. Alors que celui-ci lui interdit de s'adresser directement à Magali Berdah, Booba s'est permis de publier deux posts sur les réseaux sociaux, fin octobre, en s'attaquant à la «papesse des influenceurs».