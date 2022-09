Just Jaeckin : le réalisateur du film érotique «Emmanuelle» est décédé à l'âge de 82 ans

Le cinéaste et photographe français Just Jaeckin, qui a notamment réalisé le film érotique à succès «Emmanuelle» en 1974, est décédé ce mardi 6 septembre à l'âge de 82 ans, a annoncé à l'AFP une porte-parole de la famille.

Son film fit l'effet d'une bombe. «Just Jaeckin, le réalisateur d''Emmanuelle' avec Sylvia Kristel est décédé le 6 septembre en Bretagne des suites d'une longue maladie à 82 ans (...) Il s'est éteint entouré de sa femme Anne, sculptrice, et de sa fille Julia, photographe», a fait savoir son agente dans un communiqué.

Plus gros succès de l'année 1974 en France avec près de 9 millions d'entrées, le film «Emmanuelle» racontait les aventures sexuelles d'une jeune femme en Asie et était resté treize ans à l'affiche sur les Champs-Elysées à Paris.

Présenté comme un film «romantique» mains néanmoins déconseillé aux moins de 16 ans, le long-métrage est même devenu un véritable phénomène, et a émoustillé plusieurs dizaines de millions de spectateurs à travers le monde. Il s'agissait de l'adaptation d'un best-seller érotique du même nom, écrit par Emmanuelle Arsan en 1959. Le producteur, Yves Rousset-Rouard, désireux de confier le projet à un jeune metteur en scène, s'adressa au photographe Just Jaeckin, ravi de tourner un long-métrage.

Just Jaeckin réalisera ensuite «Histoire d'O» et, de nouveau avec Sylvia Kristel, actrice et mannequin hollandaise disparue en 2018, «L'amant de Lady Chatterley».

Né en 1940 à Vichy, Just Jaeckin était également propriétaire, avec son épouse, d'une galerie d'art à Paris où ils exposaient peintures et sculptures, notamment les leurs.