Danse : Benjamin Millepied donne sa vision de «Roméo et Juliette» à la Seine musicale

A partir de ce soir et jusqu’au 25 septembre, le chorégraphe Benjamin Millepied revisite le mythe de «Roméo et Juliette» à la Seine musicale. Un spectacle attendu, après un triple report en raison de la crise sanitaire.

Un regard moderne. Avec sa compagnie L.A. Dance project, le chorégraphe Benjamin Millepied, brièvement passé à la tête du ballet de l’Opéra de Paris entre 2014 et 2016, prend enfin ses quartiers à la Seine musicale pour donner sa nouvelle création «Roméo et Juliette», après trois reports en raison de la crise sanitaire.

Des couples différents chaque soir

Un mythe que l’ancienne étoile du New York City Ballet a choisi de revisiter avec modernité. Transposant le récit de William Shakespeare dans un monde urbain contemporain, le chorégraphe proposera chaque soir un couple différent, alternant ainsi des duos homme-femme, homme-homme et femme-femme. Une évidence selon lui. «C'est trop petit comme vision d'avoir juste un homme et une femme de nos jours», a ainsi expliqué l'artiste de 45 ans à l'AFP.

Des couples qui seront sur scène confrontés à des normes sociales rendant leur union impossible, et évolueront dans des décors faisant appel à la vidéo. Mêlant danse, théâte mais aussi cinéma, Benjamin Millepied qui vient de présenter son premier long métrage «Carmen» au festival de Toronto, a développé pour cette création un dispositif de projection original qui fera passer les danseurs de la scène à l'écran sur la musique de Sergueï Prokofiev.

Une approche pluridisciplinaire et inscrite dans le monde d'aujourd'hui qui lui ressemble, lui qui n'avait notamment pas hésité à remettre en cause le manque de modernité et d’ouverture culturelle et artistique de l’Opéra de Paris.

Donné pendant dix jours, «Roméo et Juliette» ne sera pas le seul ballet de Benjamin Millepied présenté à Paris cette année. L'époux de Natalie Portman dévoilera avec sa compagnie une autre création, du 13 au 16 octobre au théâtre du Chatelet, avant de se produire cette fois en solo, en 2023, aux Nuits de Fourvière.