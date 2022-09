Jean-Jacques Goldman : 5 chiffres étonnants de sa carrière

S'il s'est retiré du devant de la scène, Jean-Jacques Goldman ne cesse d'inspirer la jeune génération. Pour preuve, «L'héritage Goldman» qui sera en concert le 25 septembre à l'Olympia, et le lendemain au Dôme de Paris. Tous aimeraient connaître la même carrière que le chanteur-compositeur qui reste la personnalité préférée des Français.

Retour sur cinq chiffres étonnants qui donnent un aperçu de la carrière de «JJG» comme de sa personnalité, mais aussi de la place qu'il occupe toujours dans le cœur de ses fans nostalgiques.

Près de 30 millions d’albums vendus

Quarante ans après la sortie de son premier album solo, Jean-Jacques Goldman signe son dernier opus, «Chansons pour les pieds», en 2001. Selon Infodisc, le chanteur a vendu plus de 28 millions de disques. Il figure parmi les artistes français à avoir écoulé le plus d’albums dans l'Hexagone, derrière Johnny Hallyday et Michel Sardou.

Son single «Je te donne» s'est notamment vendu à plus d'un million d'exemplaires l'année de sa sortie, en 1985.

environ 250 chansons écrites

L’artiste, qui confiait «être devenu chanteur par obligation» pour défendre ses chansons auprès des maisons de disques, a écrit la quasi-totalité de ses textes, soit environ 250 titres, dont une centaine de textes pour les autres. Il signe notamment pour lui des tubes comme «Quand la musique est bonne», «Au bout de mes rêves», «Encore un matin», «Envole-moi», «Je marche seul», «Elle a fait un bébé toute seule», «Puisque tu pars», qu'il interprète lui-même.

Mais il met aussi ses talents d’auteur-compositeur au service de nombreux interprètes. Parmi eux, Céline Dion, pour qui il signe pas moins de 25 chansons dont les tubes, «Pour que tu m’aimes encore», «S’il suffisait d’aimer» ou «Encore un soir», mais aussi Johnny Hallyday. Pour le taulier, il écrit et compose l’album «Gang», qui compte notamment les succès «Laura», «J’oublierai ton nom» et «L’envie». Florent Pagny, Calogero, Marc Lavoine, Garou, Patricia Kaas, Patrick Fiori, Roch Voisine et même Ray Charles lui doivent également des chansons.

4 pseudonymes à son actif

Des titres qu’il n’a pas toujours composés sous son nom, car Jean-Jacques Goldman aime rester discret. Il a ainsi utilisé plusieurs pseudonymes au fil de sa carrière d’auteur-compositeur à l’instar de Sam Brewski, nom sous lequel il signe notamment le titre «Si tu veux m’essayer» pour Florent Pagny (1994), ou encore «Il me dit que je suis belle» pour Patricia Kaas (1993).

Il signe également sous le nom de O. Menor, un clin d’œil à son patronyme Goldman, qui, traduit en français, devient homme en or, utilisant alors l'écriture phonétique. Il utilise également deux noms d'emprunt en anglais : First Prayer et Sweet memories.

7 albums studio Seulement

En vingt ans de carrière, Jean-Jacques Goldman n’a finalement sorti que sept albums studio solo quand Francis Cabrel, discret comme lui, en a enregistré le double et que Johnny Hallyday en comptait 51. Ses deux premiers opus sont sortis coup sur coup en 1981 et 1982 sous le nom de Jean-Jacques Goldman. L’artiste s’est en effet vu recaler les deux titres qu’il avait proposé - «Démodé» et «Minoritaire» - jugés trop négatifs par sa maison de disques. Suivront rapidement «Positif »(1984), «Non Homologué» (1985), puis «Entre gris clair et gris foncé» (1987). Il faudra attendre dix ans et l’année 1997 pour que l’artiste dévoile son sixième album «En Passant», avant de sortir son ultime opus en 2001, «Chansons pour les pieds».

11 fois sacré personnalité préférée des Français

Jean-Jacques Goldman n’a pas sorti d’album depuis 2001, mais sa popularité reste pourtant intacte auprès des Français. Depuis 2013, il s’est hissé onze fois à la tête du classement des personnalités préférées des Français, établi d’abord deux fois par an, puis chaque année, par le Journal du Dimanche.

L’artiste, qui cultive l’humilité et aime la discrétion, avait d'ailleurs demandé en 2003 à ne pas figurer dans ce palmarès. Alors qu’en 2013, le journal le réintègre, il s’envole directement à la première place, et ne quitte quasiment plus la première marche du podium. En 2021, il est, à nouveau, arrivé en tête de ce palmarès pour la cinquième année consécutive.