R. Kelly : déjà condamné à 30 ans de prison, le chanteur a été reconnu coupable de pédopornographie

Après avoir déjà été condamné à 30 ans de prison en juin dernier, le chanteur R. Kelly a été reconnu coupable de pédopornographie hier par la justice américaine.

Le verdict est tombé. Après un premier procès en juin dernier qui l’avait condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels sur des jeunes femmes, R.Kelly faisait de nouveau face à la justice. A l’issu de ce second procès, durant lequel des extraits vidéo ont été diffusés montrant des violences sexuelles commises par le chanteur déchu de 55 ans sur des jeunes filles, dont l'une n'avait que 14 ans, ce dernier a été condamné mercredi 14 septembre, après onze heures de délibération pour production de pédopornographie et détournement de mineur.

Le verdict «oblige Robert Kelly à rendre des comptes pour les violences sexuelles commises sur une adolescente de 14 ans», a déclaré le procureur John Lausch.

«Les souffrances infligées par M. Kelly à ses victimes sont immenses», a-t-il ajouté, saluant la «force, la détermination et le courage» de celles qui ont témoigné lors du procès.

Robert Sylvester Kelly était également poursuivi pour obstruction à la justice. Un chef d’accusation pour lequel R. Kelly, ainsi que deux anciens associés, ont en revanche été acquittés. Il leur était reproché d'avoir à la fois menacé et corrompu une victime, qui n'avait alors pas témoigné lors de son procès en 2008 déjà pour pédopornographie, au cours duquel le jury l'avait déclaré non coupable. Cette fois-ci la jeune femme, âgée de 37 ans, a pris la parole.

Une peine fixée ultérieurement

Mondialement connu pour son tube «I Believe I Can Fly», le chanteur, qui a écoulé 75 millions de disques, sera fixé sur sa peine plus tard. Il risque «de dix à 90 ans de prison», a précisé le bureau du procureur dans un communiqué.

Une peine qui devrait s’ajouter aux 30 ans de réclusion auxquels R. Kelly a déjà été condamné en 2021 pour avoir piloté pendant trois décennies un «système» d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes à qui il promettait de les aider dans leur carrière. Selon l'accusation, elles étaient ensuite «endoctrinées», forcées à des rapports sexuels et maintenues dans ce «système» par des «mesures coercitives».