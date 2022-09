«Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu» : les premières images dévoilées

Alors que le film événement «Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu», signé Guillaume Canet, est attendu dans les salles obscures au mois de février prochain, les premières images ont été dévoilées, ce dimanche, par Pathé.

Réalisé par Guillaume Canet, «Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu», cinquième film en prises de vues réelles mettant en scène les personnages de BD créés par René Goscinny et Albert Uderzo, se montre un peu plus. Les premières images de cette superproduction, qui sortira au cinéma le 1er février 2023, ont été partagées sur les réseaux sociaux par Pathé et relayées par le footballeur Zlatan Ibrahimovic présent au casting.