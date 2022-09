Après son extinction de voix en plein concert, The Weeknd annonce deux nouvelles dates

Victime d’une extinction de voix début septembre devant 70.000 personnes au SoFi Stadium de Los Angeles, The Weeknd avait été contraint d’annuler sa performance promettant une nouvelle date. Le concert est reprogrammé en novembre, a annoncé l’artiste ajoutant une date supplémentaire au passage.

Tout rentre dans l'ordre. Après avoir dû interrompre son concert le 3 septembre dernier un quart d’heure à peine après le lancement de sa prestation, The Weeknd remontera finalement sur scène. Non pas pour une mais deux dates. «Le spectacle est reporté avec une date supplémentaire !», a partagé la star sur Twitter, annonçant être de retour à los Angeles les 26 et 27 novembre.

RESCHEDULED LOS ANGELES SHOW PLUS ONE MORE! NOVEMBER 26 and 27!https://t.co/OgBYRWynXn pic.twitter.com/GgNwKaWn3b — The Weeknd (@theweeknd) September 27, 2022

Une nouvelle qui va ravir ses fans mais aussi l'artiste, qui s'était dit «dévasté» début septembre après l'interruption brutale de sa prestation.

«Ma voix s'est éteinte pendant la première chanson», avait noté l'interprète de «I feel it coming». «Je l'ai sentie partir et j’ai senti que mon cœur chutait» avait-il poursuivi avant de faire ses excuses.