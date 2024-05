Eurovision 2024 : voici les dix premiers pays qualifiés pour la finale

La première demi-finale de l’Eurovision a eu lieu ce mardi, à Malmö, en Suède. À l’issue de cette soirée, dix pays se sont qualifiés pour la grande finale, qui se déroulera le samedi 11 mai.

Ce mardi, dix premiers pays ont obtenu leur ticket pour grand finale de l’Eurovision, qui se tiendra le 11 mai prochain, dans la ville suédoise de Malmö. Les pays qualifiés à l’issue de cette première demi-finale sont : la Serbie, le Portugal, la Slovénie, l’Ukraine, la Lituanie, la Finlande, Chypre, l’Irlande, le Luxembourg et la Croatie, grand favori des bookmakers.

La Pologne, l’Australie, l’Islande, la Moldavie et l’Azerbaïdjan ont quant à eux été éliminés, en sachant que pour chaque demi-finale, seuls les spectateurs des pays participants peuvent voter.

deuxième demi-finale ce jeudi

Seize autres pays vont s’affronter lors de la deuxième demi-finale, qui a lieu ce jeudi 9 mai. Il s’agit de Malte, l'Albanie, la Grèce, la Suisse, la République Tchèque, l'Autriche, le Danemark, l'Arménie, la Lettonie, Saint-Marin, la Géorgie, la Belgique, l'Estonie, Israël, la Norvège et les Pays-Bas. Là encore, dix d’entre eux seront qualifiés pour la finale.

À ces vingt pays s’ajouteront encore six autres pays qualifiés d’office : la Suède, vainqueur l’an passé avec le titre «Tatoo» de Loreen, et les membres du «Big Five», c’est-à-dire l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la France, qui constituent les principaux contributeurs financiers du célèbre concours européen de la chanson.

Le jour J, le vainqueur sera déterminé par les votes des jurys professionnels combinés aux votes des téléspectateurs.