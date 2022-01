The Weeknd : les 5 titres à réécouter de toute urgence

« Dawn FM », le nouvel album de The Weeknd, sortira vendredi 7 janvier. L'occasion parfaite de réécouter les plus gros tubes du chanteur qui accumule succès et collaborations.

Starboy

« Starboy » est le premier extrait de l'album du même nom, ainsi que la première collaboration avec les Daft Punk. À sa sortie, le titre se classe rapidement en tête des ventes dans plusieurs pays. Le clip a été réalisé par Grant Singer, qui avait déjà participé aux vidéos de « Can't Feel My Face » et « The Hills » en 2015. Le chanteur essaye d’y « tuer » son « ancien lui » afin de se réinventer. Une métaphore de ce nouvel album.

I Feel It Coming

Qui n’a jamais chanté le refrain de « I Feel It Coming » ? Seconde collaboration entre le chanteur canadien et Daft Punk, après « Starboy », la chanson est sortie en 2016. On trouve de nombreuses références en hommage à Michael Jackson, notamment dans les pas de danse.

Blinding Lights

Deuxième single du quatrième album de The Weeknd, « Blinding Lights » sort en novembre 2019. Rapidement, le titre atteint la première place des hit-parades dans 34 pays. Le clip, véritable bijou visuel, évoque les dangers de la conduite en état d'ébriété. Les paroles, de leur côté, abordent la question des relations sentimentales. De nombreuses reprises ont rapidement vu le jour : Chromatics, Major Lazer, Rosalía ou encore Christine and the Queens...

Save Your Tears

Également extrait de son quatrième album, le titre « Save Your Tears » a été écrit et produit par The Weeknd avec ses producteurs Max Martin et Oscar Holter. Sorti en août 2020, le morceau évoque également les relations sentimentales. La chanson ferait référence à l'impact qu'ont eu Bella Hadid et une deuxième ex, apparemment Selena Gomez, sur l'artiste.

Take My Breath