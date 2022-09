Livres audio : tout savoir sur Storytel, cette nouvelle application qui vient d'arriver en France

Un nouveau venu. L’entreprise suédoise de livres audio Storytel fait son entrée sur le marché français en lançant une application novatrice, conçue avec de grandes maisons d’édition de l’Hexagone, dont le groupe Editis.

Avis aux amateurs de livres audio en streaming : une nouvelle application mobile débarque en France. Baptisée Storytel, cette plate-forme suédoise, qui compte plus de deux millions d’abonnés dans le monde, est disponible depuis ce mardi 27 septembre dans l’Hexagone.

Fruit d’une collaboration avec les plus grands groupes d’édition français, comme Editis, et dotée d’une interface facile à prendre en main, Storytel s’appuie sur une approche novatrice d’abonnement et permet d’accéder à une bibliothèque riche et diversifiée.

7.000 titres en français

Au total, 300.000 titres sont proposés, dont 7.000 enregistrés en français, contre 1.100 chez Audible. Du roman policier aux classiques, en passant par le fantastique, la romance, et la littérature jeunesse, tous les genres sont représentés. Les utilisateurs pourront également profiter de nombreux best-sellers et nouveautés de la rentrée littéraire 2022.

On peut citer par exemple «Ne t'arrête pas de courir», de Mathieu Palain, qui a remporté le prix Interallié, «Le livre des sœurs», d’Amélie Nothomb, «Angélique», le dernier livre de Guillaume Musso, «La vie clandestine», de Monica Sabolo, très bel ouvrage entre enquête et autobiographie, ou encore «Toujours plus, + = +», de Lena Situations, lu par l’influenceuse elle-même.

trois formules

Côté abonnement, Storytel a mis au point un modèle novateur basé sur la durée d'écoute. Les auditeurs peuvent en effet choisir des formules avec différents niveaux d’heures d’écoute en fonction de leurs habitudes de lecture et de leurs préférences : 15h d’écoute pour 9,99 €/mois, 30h d’écoute pour 14,99€/mois, ou 45h d’écoute pour 17,99€/mois.

En sachant qu’il est possible d’essayer gratuitement l’application pendant 30 jours et que l’abonnement peut être annulé à tout moment. D'après le Syndicat national de l'édition, près de 10 millions de Français ont écouté au moins un livre audio en 2021.