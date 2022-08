Rentrée littéraire 2022 : nos 3 romans coups de cœur

Parmi les quelque 500 romans qui fleurissent dans les rayons à l’occasion de la rentrée littéraire, certains ont particulièrement retenu notre attention. Voici 3 ouvrages à se procurer de toute urgence.

«Arpenter la nuit», de Leila Mottley

©Albin Michel

Un livre coup de poing. Au rayon des premiers romans, on ne saurait que trop vous recommander «Arpenter la nuit», de la très prometteuse Leila Mottley. L’écrivaine américaine, qui a commencé l’écriture de cet ouvrage à l’âge de 17 ans, embarque le lecteur dans les bas-fonds d’Oakland, en Californie.

Là-bas, Kiara, une afro-américaine mineure, vit avec son frère aîné Marcus. Depuis que leur père est décédé et que leur mère est en prison, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Alors que Marcus ne pense qu'à percer dans le rap, l’adolescente peine à trouver un travail pour payer les factures, et avoir un toit sur la tête.

Pour s’en sortir, Kiara décide alors de vendre son corps et tombe dans l'engrenage de la prostitution. Plutôt que de la protéger, des policiers participent à son exploitation sexuelle, et précipitent sa descente aux enfers, où, malgré tout, elle reste capable d’aimer et de profiter des rares petits bonheurs de la vie.

Inspiré d'un scandale survenu en 2015 à Oakland, ce livre percutant et engagé, écrit à la première personne, fait partie de ceux auxquels on repense une fois refermés. A travers ce premier roman, Leila Mottley rend hommage à la résilience et à la force des femmes victimes de violence aux Etats-Unis, et particulièrement celles de couleur, le tout, en s’armant d’une plume saisissante, poétique et d’une grande maturité.

«Arpenter la nuit«, Leila Mottley, éd. Albin Michel.

«Dessous les roses», d’Olivier Adam

©Flammarion

Dans «Dessous les roses» (éd. Flammarion), Olivier Adam renoue avec plusieurs de ses sujets de prédilection dont le deuil, le 7e art et la famille. Découpé en trois actes à la manière d’une pièce de théâtre, avec une unité de lieu et de temps, son nouvel opus met en scène deux frères et une sœur qui se comparent, se jalousent, et se redécouvrent. Il y a Antoine, le cadet, Claire, infirmière et mère de deux enfants, et enfin Paul, un réalisateur et dramaturge qui s'est finalement décidé à les rejoindre dans la maison familiale, où les attend leur mère, désormais veuve.

Ils se sont retrouvés dans ce pavillon pour l’enterrement de leur père. Ces tristes retrouvailles font rapidement remonter les souvenirs, puis les regrets, les rancœurs et donnent lieu à des règlements de comptes, car dessous les roses, se trouvent les épines, et la tristesse du moment n’y change rien. Tous reprochent à Paul de piller l'histoire familiale et de rependre des mensonges sur celle-ci à travers ses films.

Mais qui déteint le véritable récit ? Et d’ailleurs, existe-t-il qu’une seule histoire ? Alors que chacun des membres prend la parole pour raconter sa version, le lecteur se demande : qui faut-il croire ? Dans ce huis clos captivant, Olivier Adam s'attache à montrer la difficulté de rester unis à l'âge adulte au sein d'une famille, et d’accepter que l’autre prenne un chemin différent. Rythmé, sensible et réaliste, cet ouvrage polyphonique, qui questionne avec habileté la complexité des liens fraternels, se lit d’une traite.

«Dessous les roses», d'Olivier Adam, éd. Flammarion.

«La vie clandestine», de Monica Sabolo

©Gallimard

«La vie clandestine» dont il est question dans le nouveau roman de Monica Sabolo est avant tout la sienne, et celle de son père, Yves S., en charge d’affaires occultes durant l’enfance de la romancière, et qui a disparu sans dire un mot.

A cette histoire familiale, se mêle celle de deux femmes, Nathalie Ménigon, 29 ans, et Joëlle Aubron, 27 ans, membres du groupe terroriste d’extrême gauche Action directe dans les années 1980, qui ont abattu de sang-froid à Paris le PDG de Renault, Georges Besse, à quelques mètres de son domicile. Mais comment peut-on commettre un tel acte ? Que cherchaient-elles ?

Monica Sabolo cherche des réponses sur cette affaire, racontée non sans une touche d’humour, et prend conscience que, de manière mystérieuse, elle résonne avec son vécu. «Je ne savais pas encore que les années Action Directe étaient faites de ce qui me constitue : le secret, le silence et l'écho de la violence», écrit-elle. A travers ce jeu de miroirs, elle se confronte alors à ses souvenirs, à son enfance bourgeoise, ses origines, qui ne sont pas celles qu’elle croyait.

Elle aborde aussi frontalement l’inceste qu’elle a subi, après avoir évoqué ce traumatisme en quelques mots dans «Tout cela n'a rien à voir avec moi». Via cet ouvrage, entre enquête et autobiographie, l’auteur se livre sans fard et règle ses comptes avec son passé, en explorant la violence collective et personnelle, la question de la responsabilité, du pardon, et plus généralement, tente de percer la complexité d'êtres. Dense et explicite, «La vie clandestine», septième roman de l’auteure, ne peut pas laisser indifférent.

«La vie clandestine», de Monica Sabolo, éd. Gallimard