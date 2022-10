Décès de Sacheen Littlefeather : quand l’Académie des Oscars lui présentait enfin ses excuses

L'actrice et militante amérindienne Sacheen Littlefeather, qui, en 1973, avait été huée alors qu'elle refusait un Oscar au nom de Marlon Brando, est décédée à l'âge de 75 ans. Cet été, soit presque cinquante ans plus tard, Sacheen Littlefeather avait enfin reçu des excuses de la part de l'Académie des arts et des sciences du cinéma.

D’origine Apache et Yaqui, l'actrice et militante Sacheen Littlefeather est décédée à l'âge de 75 ans, a annoncé l'Académie des Oscars ce dimanche 2 octobre.

Cet été 2022, celle qui avait été conspuée lors de la cérémonie des Oscars de 1973 alors qu'elle expliquait pourquoi Marlon Brando, qui n'était pas venu, ne pouvait accepter sa récompense du meilleur acteur pour «Le Parrain», avait reçu des excuses de la part de l’Académie.

Dans un texte qu'il avait lui-même écrit, Marlon Brando avait accusé Hollywood de verser dans le stéréotype en «dégradant les Indiens» et en se «moquant de leur nature, la dépeignant comme sauvage, hostile et malveillante».

Sacheen Littlefeather avait plus tard relaté que des agents de sécurité avaient dû empêcher John Wayne, la star des westerns, de l'agresser physiquement. Dans les années qui ont suivi, Littlefeather avait déclaré avoir été moquée, discriminée et personnellement attaquée pour sa brève apparition aux Oscars.

Elle avait expliqué que ce discours lui avait coûté sa carrière, estimant que le gouvernement américain avait encouragé l'industrie du divertissement à éviter de l'embaucher afin de mettre fin au militantisme des Indiens d'Amérique.

1973: Native American actor Sacheen Littlefeather boo'd (and cheered) by Hollywood at the Oscars before being mocked by Clint Eastwood and almost physically assaulted by John Wayne simply for asking that Indigenous people not to be dehumanized in film.pic.twitter.com/BgOiuBq4hR

— rafael shimunov (@rafaelshimunov) October 11, 2021