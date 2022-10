Jean Paul Gaultier : la maison de couture poursuivie pour avoir «copié» la Vénus de Botticelli

Le musée des Offices de Florence a annoncé poursuivre la maison de couture française Jean Paul Gaultier, ce lundi, pour «usage non autorisé de la Vénus de Botticelli», l’un des plus célèbres tableaux de la renaissance italienne.

La démocratisation de l’art, oui, mais pas à n’importe quel prix. Le musée des Offices de Florence, en Italie, a annoncé ce lundi poursuivre la maison de haute couture française Jean Paul Gaultier, pour «usage non autorisé de la Vénus de Botticelli», tableau de la renaissance italienne exposé dans la célèbre galerie florentine.

«La maison de couture a utilisé l'image du chef-d’œuvre conservé au musée (...) pour réaliser plusieurs vêtements, dont elle a publié des photos sur son site et les réseaux sociaux», a déclaré le musée dans un communiqué. La marque a en effet dévoilé, en avril dernier, une collection capsule baptisée «Le Musée», comprenant diverses pièces de prêt-à-porter, comme des pantalons, jupes ou t-shirt, inspirées de plusieurs célèbres tableaux, comme «La Création d’Adam» de Michel-Ange, ou «La Naissance de Vénus».

Une utilisation de l’œuvre de Botticelli qui, selon le communiqué, aurait été faite sans l’autorisation du musée. La maison Jean Paul Gaultier «l'a fait sans demander la permission (...) ni payer les droits afférents, comme cela est prévu expressément par la loi», dénoncent les Offices de Florence, qui affirment avoir envoyé un courrier à la marque française pour demander le retrait de ces produits et pour trouver un accord commercial. «La lettre adressée en avril à Jean Paul Gaultier a été ignorée», regrette le musée, qui annonce donc avoir entamé «une action judiciaire prévoyant, outre le retrait des vêtements "illégitimes", une demande de dommages-intérêts».

Le site de la Galerie des Offices de Florence explique bien que la reproduction d’œuvres est autorisée «pour des activités à but non lucratif», mais que des droits doivent être payés pour toute utilisation «à des fins tant scientifiques que commerciales».

Sandro Botticelli (1445-1510) est l'un des peintres les plus célèbres de la Renaissance italienne. Ses deux œuvres les plus célèbres, «La naissance de Vénus» et «Le Printemps», sont conservées aux Offices de Florence. Le musée conserve également d’autres œuvres majeures de la peinture italienne, notamment de Michel-Ange, Léonard de Vinci ou Raphaël. Il a par ailleurs déjà engagé d'autres actions en justice pour l'utilisation de ses tableaux, notamment contre le site pornographique Pornhub.