Expo : JR, Invader, Jef Aérosol… 70 artistes racontent six décennies d'art urbain à l'Hôtel de Ville

L’Hôtel de ville de Paris accueille jusqu’au 11 février prochain l’exposition «Capitale(s), 60 ans d’art urbain à Paris». Une plongée passionnante dans l’histoire du street art et de la place majeure qu'y tient la scène artistique parisienne, à travers 70 artistes. Parmi eux : Jacques Villeglé, JR, Miss.Tic, Invader, Jef aérosol, et les internationaux Banksy, JonOne ou encore Futura.

Une immersion captivante. Soixante-dix grands noms du street art réunis pour raconter 60 ans d'histoire d'un mouvement artistique qui ne cesse de se renouveler, c'est ce que propose la très belle exposition «Capitale(s), 60 ans d’art urbain à Paris», programmée à l'Hôtel de Ville de Paris jusqu'à la mi-février.

Des années 1960 à aujourd'hui, ce rendez-vous gratuit, qui a nécessité un an et demi de travail, plonge dans une histoire foisonnante. Des pionniers français tels que Jacques Villeglé, décédé cette année, ou Zlotykamien, qui à 82 ans est venu peindre à la bombe l'un de ses personnages sur les murs de l'exposition, aux figures emblématiques du street art, le public embarque pour une grande aventure artistique. «Un mouvement qui aurait pu s'arrêter à chaque moment. Un mouvement qui s'est régénéré même dans les moments où il y a eu les pires repressions», note Elise Herszkowicz, l'une des quatre commissaires de cette exposition.

Un parcours chronologique

Passé les pionniers français, on y découvre l'essor du graffiti en France dans les années 1980 grâce notamment au franco-américain Bando, les nombreux débats que ce mouvement artistique a soulevé - art ou vandalisme - la répression qu'il a subi, mais aussi les nombreuses techniques que revêt cet art du mouvement. Un art protéiforme qui, du graffiti, et ses lettrages toujours plus travaillés, aux pochoirs en passant par le collage ou la mosaïque, s'expose sous toutes ses formes au fil de ce parcours chronologique. Une déambulation qui réunit des centaines d'œuvres des plus grandes stars de l'art urbain : JonOne, Banksy, Invader, Futura, Miss.Tic, André, JR, Blek le Rat, Psyckoze, Jef aérosol, pour ne citer qu'eux.

28 œuvres inédites réalisées in-situ

L'occasion également de découvrir 28 œuvres inédites spécialement créées in situ pour l'exposition. Parmi elles, Invader y dévoile pour la première fois une carte des 1475 invaders qu'il a essaimés dans la Capitale.

Et «les deux derniers sont dans la salle», note Magda Danysz, galeriste, spécialiste de l'art urbain et l'une des quatre commissaires de cette exposition, qui comme les artistes ont opéré en «crew», en équipe, pour retracer l'histoire du mouvement le plus important du XXIe siècle. Un courant qui au fil des décennies a fait de Paris l'un de ses terrains de jeu de prédilection.

Capitale(s) 60 ans d’art urbain à Paris, jusqu’au 11 février, accès gratuit, Hôtel de ville, Paris.