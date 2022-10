K-Pop : les BTS se séparent pour faire leur service militaire

Le groupe star sud-coréen de K-pop BTS a annoncé ce lundi faire une pause dans sa carrière afin que chaque membre puisse effectuer son service militaire. Ils devraient tous se retrouver en 2025.

Ils pensaient être exemptés de service militaire, à l’instar des champions olympiques et des musiciens classiques. Pourtant, alors qu’ils ont bénéficié d'une révision de la loi sur la conscription en 2020, qui a repoussé l'âge limite de 28 à 30 ans pour certains artistes, les BTS sont aujourd'hui dans l'impasse et ont annoncé, ce lundi 17 octobre, via un communiqué officiel de leur label, qu’ils étaient «en train d'avancer dans leurs plans pour accomplir leur service militaire».

[공지] 방탄소년단 병역 이행 및 향후 활동 계획 안내 (+ENG/JPN/CHN) pic.twitter.com/jntF90agO4 — BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) October 17, 2022

Rappelons qu’en Corée du Sud, qui reste en guerre contre la Corée du Nord, les hommes valides, âgés de 18 à 28 ans, sont dans l’obligation d’effectuer leur service militaire, sous peine d’être emprisonnés. Si les fans espéraient que le groupe BTS soit exempté de ces obligations, étant devenu l'un des meilleurs ambassadeurs de la Corée du Sud à travers le monde et ayant rapporté des milliards de dollars à l’économie du pays, il n’en est rien.

Un service militaire en fonction de leurs carrières solo

Jin, âgé de 29 ans, est le premier à être sur la sellette. S’il ne veut pas se retrouver derrière les barreaux, l’aîné du groupe a jusqu’au mois de décembre pour se présenter. «(Il) lancera le processus dès que (...) son album en solo sera bouclé, à la fin du mois d'octobre. (…) Les autres membres du groupe prévoient de faire leur service militaire en fonction de leurs propres plans individuels», a expliqué la maison de disques. Tous se disent «très honorés» de servir leur pays.

Alors que les BTS ont donné ce qui pourrait être l’un de leurs derniers concerts samedi dernier à Busan, pour soutenir la candidature de la ville à l’organisation de l’Exposition universelle 2030, leur label Bighit Music a officialisé des retrouvailles vers 2025.