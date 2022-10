Mort du chanteur Mikaben : «s’il vous plaît, arrêtez de m'appeler» supplie sa femme Vanessa

Le chanteur Mikaben est décédé à la suite d’un arrêt cardiaque ce samedi à l’Accor Arena de Bercy à Paris. Enceinte de leur deuxième enfant, sa femme Vanessa a pris la parole sur Instagram.

Ce samedi 15 octobre, l’artiste Mikaben, de son vrai nom Michael Benjamin, est décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'il se produisait sur scène dans le cadre du concert retrouvailles du groupe haïtien Carimi, à l'Accor Arena de Bercy, à Paris.

Le lendemain du drame, ce dimanche 16 octobre, sa femme Vanessa est sortie du silence sur Instagram. «Merci pour vos prières», a-t-elle écrit sur un fond noir ce dimanche 16 octobre, alors que les hommages affluents sur la Toile.

«je n'ai plus les mots»

Mais «s’il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Je ne suis pas du tout en état de parler. Je viens de perdre mon autre moitié et je n'ai plus les mots», peut-on lire dans sa publication.

Michael Benjamin, qui avait interprété plusieurs titres à succès avec Carimi, dont «Baby I Missed You» ou «Fanm sa Move», et Vanessa, étaient mariés depuis novembre 2020.

Né à Port-au-Prince, le chanteur était père de deux enfants : Gabriel, né d’une précédente union, et Leia, petite fille âgée d’un an et demi, fruit de ses amours avec Vanessa, qui attend leur deuxième enfant.

Le couple avait annoncé l’heureux événement sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. La naissance est prévue pour décembre.