Paris : le chanteur Michaël Benjamin, 41 ans, meurt en plein concert de Carimi

Le chanteur Mikaben, Michaël Benjamin de son vrai nom, est décédé à la suite d’un arrêt cardiaque samedi soir à l’issue de sa prestation avec le groupe Carimi, à l’Accor Arena de Bercy à Paris. De nombreux hommages affluent sur les réseaux sociaux.

Un drame. Âgé de 41 ans, le chanteur haïtien Michaël Benjamin est mort samedi soir à la suite d’un malaise alors qu’il venait de quitter la scène, invité par le groupe Carimi. Il aurait succombé à un arrêt cardiaque.

Le groupe musical caribéen fêtait ses retrouvailles après six ans de séparation. Mikaben, ami du groupe et invité, a perdu connaissance après son fameux morceau «Ou Pati» (Tu es parti).

Né en 1981 à Port-au-Prince, Michael Benjamin n’a pu être réanimé malgré l’intervention des secours et laisse ainsi la musique caribéenne en deuil, un peu plus d’un an après la mort du guitariste du groupe Kassav’, Jacob Desvarieux, en juillet 2021.

«Le pays et la jeunesse haïtienne ont perdu une belle âme»

Son décès a été confirmé par plusieurs personnalités et médias haïtiens peu après minuit, a rapporté la radio RCI.

Près de 15.000 personnes avaient répondu présent pour l’événement parisien.

«Je suis bouleversé par la nouvelle de la mort subite du jeune et très talentueux artiste Michael Benjamin «Mikaben», a réagi sur Twitter le Premier ministre d’Haïti, Ariel Henry. C'est une grande référence de la musique haïtienne qui vient de s'éteindre».

«Le pays et la jeunesse haïtienne ont perdu une belle âme, a-t-il ajouté. Je présente mes condoléances à sa famille, ses amis et à la communauté musicale dans son ensemble».

Le célèbre chanteur haïtien Wyclef Jean a également rendu hommage à son compatriote et confrère sur Twitter. «Reposes en paix Roi Mikaben, parti trop tôt».

Sur Instagram, l’artiste guadeloupéen Admiral T a posté une photo du défunt artiste.