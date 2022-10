«Friends» : Matthew Perry sort ses mémoires et confie avoir failli mourir

Le 1er novembre prochain, Matthew Perry, inoubliable Chandler dans «Friends», sortira ses mémoires, intitulées «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing». La star, qui a longtemps combattu de graves problèmes d’addiction, y évoque les périodes sombres de sa vie et révèle avoir failli mourir il y a quatre ans.

Si aujourd’hui il va bien, Matthew Perry a connu le pire. Dans ses mémoires, à paraître au début du mois prochain, il revient sur ses addictions et révèle avoir frôlé la mort, à seulement 49 ans. Un épisode tragique sur lequel il s’est confié dans les colonnes du magazine People. Car si à l’époque l’acteur avait reconnu publiquement avoir souffert d'une perforation gastro-intestinale, la réalité était bien plus sombre, et Matthew Perry a bien failli ne jamais s’en remettre.

2% de chance de survivre

«Quand j'ai été admis à l'hôpital, les docteurs ont dit à ma famille que j'avais 2 % de chances de survie», a expliqué Matthew Perry, 53 ans, au magazine People. «On m'a branché à une machine, qui faisait tout le travail de respiration pour mon cœur et mes poumons. Cette machine s'appelle "Je vous salue Marie". Personne ne survit à ça…», poursuit l’acteur qui, après avoir passé deux semaines dans le coma et cinq mois à l’hôpital, s’en est miraculeusement sorti. Alors que cette perforation du colon, qui a failli lui coûter la vie, a été provoquée par une surconsommation d’opioïde, l’acteur est également revenu sur ses problèmes d’addiction à l’alcool et aux médicaments, notamment à l’époque de «Friends». Matthew Perry a ainsi confié avoir pris jusqu’à 55 Vicodin par jour à une période, et ne peser que 58 kilos.

Heureusement, il a pu compter sur sa bande de «Friends» - Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer ou encore Matt Leblanc - pour le soutenir. Ils «étaient compréhensifs et ils étaient patients», a-t-il expliqué. «C'est comme les pingouins. Les pingouins, dans la nature, quand on est malade, ou quand on est très blessé, les autres pingouins l'entourent et le soutiennent. Ils marchent autour jusqu'à ce que ce pingouin puisse marcher tout seul. Le casting a fait ça pour moi».

Aujourd’hui l’acteur, qui au fil des ans a connu plusieurs rechutes et fait 15 cures de désintoxication, confie «être plutôt en bonne santé». «J'ai dû attendre d'être sobre en toute sécurité - et loin de la maladie active de l'alcoolisme et de la toxicomanie - pour tout écrire», note-il, avec une ambition : aider les autres.