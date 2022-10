Taylor Swift : la chanteuse bat deux nouveaux records en quelques heures sur Spotify

Immédiatement consommé par ses milliers de fans, le 10e album studio de Taylor Swift a ce week-end fait disjoncter Spotify, où il a battu deux records en seulement quelques heures.

Il était tellement attendu qu’il a littéralement tout explosé. Mis en ligne à minuit dans la nuit du 20 au 21 octobre 2022, l’album «Midnights» de Taylor Swift est devenu l'album le plus diffusé de Spotify en une seule journée, et la chanteuse a également battu le record de l'artiste le plus diffusé en une seule journée dans l'histoire de Spotify.

«Et avant même que l’horloge ne sonne minuit le 22 octobre, Taylor Swift a battu le record de l’album le plus écouté en une seule journée dans l’histoire de Spotify. Félicitations», a-t-on pu lire que le compte Twitter de la plate-forme.

La sortie de l’album a attiré tellement de monde au même moment dans plusieurs pays tels que les États-Unis, la France et le Royaume-Uni que le site de streaming a connu quelques pannes, heureusement rapidement réparées.

How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?! https://t.co/7kDKDrBwiD

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022